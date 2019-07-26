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РИА Новости
Культура

Худрук "Сатирикона" Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора театра

Вчера, 20:01
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель театра "Сатирикон" имени Аркадия Райкина Константин Райкин
Художественный руководитель театра Сатирикон имени Аркадия Райкина Константин Райкин
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обратился в Минкультуры с предложением рассмотреть кандидатуру Владимира Казаченко на должность директора учреждения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее должность директора "Сатирикона" занимал Анатолий Полянкин, который покидает свой пост.
"В Минкультуры России поступило официальное обращение художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина, в котором для рассмотрения на должность директора представлена кандидатура Казаченко Владимира Анатольевича", — говорится в сообщении.
Как уточнили в министерстве, на данный момент Казаченко занимает должность директора по маркетингу. Обращение худрука рассматривается.
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