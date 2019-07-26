Худрук "Сатирикона" Райкин предложил Минкульту кандидатуру директора театра

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Худрук театра "Сатирикон" Константин Райкин обратился в Минкультуры с предложением рассмотреть кандидатуру Владимира Казаченко на должность директора учреждения, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее должность директора "Сатирикона" занимал Анатолий Полянкин, который покидает свой пост.

"В Минкультуры России поступило официальное обращение художественного руководителя театра "Сатирикон" Константина Райкина, в котором для рассмотрения на должность директора представлена кандидатура Казаченко Владимира Анатольевича", — говорится в сообщении.