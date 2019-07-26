Раскрыт секрет долголетия 108-летней женщины

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дети и внуки 108-летней англичанки Ады Хэллворт раскрыли секрет ее долголетия, Дети и внуки 108-летней англичанки Ады Хэллворт раскрыли секрет ее долголетия, пишет North Wales Live.

The 108-year-old who is 'good fun' and 'beautiful' reveals true secret to a long lifehttps://t.co/hyX7NQzKjL — North Wales Live (@northwaleslive) July 25, 2019

В четверг в честь дня рождения женщины за праздничным столом собрались три поколения семьи. У Хэллворт двое детей, пять внуков и трое правнуков.

На мероприятии выступил духовой оркестр, а виновница торжества получила поздравительную открытку от королевы Великобритании Елизаветы II.

По словам дочери долгожительницы Джейн О'Коннор, здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек позволили ее матери прожить столько лет.

"Она никогда не пила и не курила. Всегда была очень заботливой и оберегала своих детей, внуков, а затем и правнуков", – сказала она.

Кроме того, Хэллворт всю жизнь старалась помогать другим людям. В свободное время она бесплатно работала в благотворительных магазинах.