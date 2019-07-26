Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T20:00Z
https://ria.ru/20190726/1556923201.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155692/28/1556922820_65:0:2358:1290_1036x0_80_0_0_8295201387673c838fe9ca96a2e89f27.jpg
РИА Новости

Раскрыт секрет долголетия 108-летней женщины

Вчера, 20:00
6227
© North Wales LiveСкриншот видео поздравления Ады Хэлворт со 108 летием
Скриншот видео поздравления Ады Хэлворт со 108 летием
© North Wales Live
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дети и внуки 108-летней англичанки Ады Хэллворт раскрыли секрет ее долголетия, пишет North Wales Live.
В четверг в честь дня рождения женщины за праздничным столом собрались три поколения семьи. У Хэллворт двое детей, пять внуков и трое правнуков.
На мероприятии выступил духовой оркестр, а виновница торжества получила поздравительную открытку от королевы Великобритании Елизаветы II.
По словам дочери долгожительницы Джейн О'Коннор, здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек позволили ее матери прожить столько лет.
"Она никогда не пила и не курила. Всегда была очень заботливой и оберегала своих детей, внуков, а затем и правнуков", – сказала она.
Генетическое исследование
8 июня, 04:51
Ученые выяснили, почему организм перестает бороться со старением
Кроме того, Хэллворт всю жизнь старалась помогать другим людям. В свободное время она бесплатно работала в благотворительных магазинах.
Старший внук женщины Дац Канлифф считает, что секрет долголетия заключается в позитивном взгляде на мир и оптимистичном настрое. Он рассказал, что бабушка всегда его поддерживала в трудную минуту и похвалил ее за чувство юмора.
Механизм омоложения
22 мая, 12:21
Российские генетики доказали, что "программа старения" существует
6042115
Обсудить 6
ВеликобританияВ мире
Рекомендуем
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
РИА
Новости
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Лента
новостей
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Заслуженная артистка России, бывший хормейстер Большого детского хора им. В.С. Попова Татьяна Анофриева
Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя
Киев, Украина
Посол Евросоюза заявил об "ужасном имидже" Украины
Аляска
Белоруска погибла на Аляске, пытаясь добраться до автобуса героя кинофильма
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
08:27В Черновицкой области Украины упал легкомоторный самолет
Лента новостейМолния