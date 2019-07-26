Раскрыт секрет долголетия 108-летней женщины

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Дети и внуки 108-летней англичанки Ады Хэллворт раскрыли секрет ее долголетия, пишет North Wales Live.
The 108-year-old who is 'good fun' and 'beautiful' reveals true secret to a long lifehttps://t.co/hyX7NQzKjL— North Wales Live (@northwaleslive) July 25, 2019
В четверг в честь дня рождения женщины за праздничным столом собрались три поколения семьи. У Хэллворт двое детей, пять внуков и трое правнуков.
На мероприятии выступил духовой оркестр, а виновница торжества получила поздравительную открытку от королевы Великобритании Елизаветы II.
По словам дочери долгожительницы Джейн О'Коннор, здоровый образ жизни и отсутствие вредных привычек позволили ее матери прожить столько лет.
"Она никогда не пила и не курила. Всегда была очень заботливой и оберегала своих детей, внуков, а затем и правнуков", – сказала она.
Кроме того, Хэллворт всю жизнь старалась помогать другим людям. В свободное время она бесплатно работала в благотворительных магазинах.
Старший внук женщины Дац Канлифф считает, что секрет долголетия заключается в позитивном взгляде на мир и оптимистичном настрое. Он рассказал, что бабушка всегда его поддерживала в трудную минуту и похвалил ее за чувство юмора.