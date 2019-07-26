Трамп пригрозил ответить на "глупость Макрона" пошлинами на вино

28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке

ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".

Twitter . "Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших прекрасных американских технологических компаний. Если кто и должен облагать их налогами, то это их родная страна — США. Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", — написал Трамп в

Позднее Белый дом выпустил комментарий, в котором отметил разочарование решением Парижа и подчеркнул, что "односторонняя мера Франции направлена на инновационные американские технологические компании, которые предоставляют услуги в уникальных секторах экономики".

По версии Вашингтона, этот шаг демонстрирует отсутствие у Франции приверженности успешному результату в продолжающихся переговорах стран Организации экономического сотрудничества и развития.

"Администрация Трампа последовательно заявляла, что она не будет сидеть сложа руки и терпеть дискриминацию в отношении американских фирм. Американский торговый представитель уже начал расследование согласно разделу 301 по вопросу налога на цифровые услуги, введенного Францией, и администрация рассматривает все иные средства для реализации своей политики", — подчеркнули в администрации Трампа.

Налог на Google

Сенат Франции 11 июля принял законопроект о налоге на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки, полученной некоторыми компаниями от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей.

По данным СМИ, речь может идти о таких компаниях, как Amazon, Apple, Facebook и Google.