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РИА Новости

Трамп пригрозил ответить на "глупость Макрона" пошлинами на вино

Вчера, 19:43
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
28 июня 2019. Президент США Дональд Трамп во время беседы с президентом РФ Владимиром Путиным на полях саммита Группы двадцати в Осаке
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 26 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп намекнул на увеличение ввозных пошлин на французское вино в ответ на принятие Парижем так называемого "налога на Google".
"Франция только что ввела цифровой налог в отношении наших прекрасных американских технологических компаний. Если кто и должен облагать их налогами, то это их родная страна — США. Мы скоро объявим о существенных ответных мерах на глупость Макрона. Я всегда говорил, что американское вино лучше французского", — написал Трамп в Twitter.
Позднее Белый дом выпустил комментарий, в котором отметил разочарование решением Парижа и подчеркнул, что "односторонняя мера Франции направлена на инновационные американские технологические компании, которые предоставляют услуги в уникальных секторах экономики".
По версии Вашингтона, этот шаг демонстрирует отсутствие у Франции приверженности успешному результату в продолжающихся переговорах стран Организации экономического сотрудничества и развития.
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"Администрация Трампа последовательно заявляла, что она не будет сидеть сложа руки и терпеть дискриминацию в отношении американских фирм. Американский торговый представитель уже начал расследование согласно разделу 301 по вопросу налога на цифровые услуги, введенного Францией, и администрация рассматривает все иные средства для реализации своей политики", — подчеркнули в администрации Трампа.

Налог на Google

Сенат Франции 11 июля принял законопроект о налоге на цифровые услуги в размере трех процентов от общей годовой выручки, полученной некоторыми компаниями от предоставления определенных цифровых услуг или направленных на французских пользователей.
По данным СМИ, речь может идти о таких компаниях, как Amazon, Apple, Facebook и Google.
В американском торговом представительстве заявляли, что налог распространяется на компании с совокупным годовым доходом от предоставляемых услуг не менее 750 миллионов евро во всем мире и 25 миллионов евро во Франции.
Париж, Франция
11 июля, 01:00
США начали расследование в связи с налоговыми планами Франции
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Эммануэль МакронДональд ТрампФранцияСШАВ мире
Популярные комментарии
Пообещал ответить ответом на ответ, т.к ограничительные меры предпринимаемые Францией всего лишь реакция на протекционистскую политику Трампа.
26 июля, 19:57
bbrandvorotnik
1600001
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