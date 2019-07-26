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РИА Новости
Теплоснабжение

Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%

Вчера, 19:38
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.
Выручка за отчетный период снизилась на 1%, до 69,13 миллиарда рублей, EBITDA - выросла на 17%, до 18,8 миллиарда рублей.
Себестоимость продаж сократилась на 4,7% - до 54,271 миллиарда рублей. Существенное влияние на динамику данных показателей оказали меры по оптимизации производственной деятельности. Валовая прибыль составила 14,865 миллиарда рублей (+14,9%).
9 июля, 14:16
ОГК-2 и "Мосэнерго" могут обменяться "казначейками", а потом продать их
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