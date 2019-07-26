Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии выросла на 30,5%

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Чистая прибыль ОГК-2 по РСБУ в первом полугодии увеличилась на 30,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 9,797 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период снизилась на 1%, до 69,13 миллиарда рублей, EBITDA - выросла на 17%, до 18,8 миллиарда рублей.