Власти Москвы опровергли сообщение о падении дерева на женщину с коляской

Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Префектура СВАО Москвы не подтверждает падение дерева на женщину с коляской на улице Рудневой, женщина потеряла равновесие от испуга и упала, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что дерево рухнуло на женщину с коляской.

"Префектура СВАО не подтверждает падение дерева на женщину с коляской на улице Рудневой. Инцидент произошел в районе дома №8. Проходившая мимо женщина с коляской, увидев опасно наклоняющийся ствол дерева, испугалась и в состоянии испуга, потеряв равновесие, упала", - сказали в пресс-службе.

Отмечается, что ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли полиция и бригада скорой помощи.