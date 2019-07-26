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РИА Новости

Власти Москвы опровергли сообщение о падении дерева на женщину с коляской

Вчера, 19:36
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© РИА Новости / Сергей Пятаков Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве
Женщина с коляской в Грачевском парке в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Префектура СВАО Москвы не подтверждает падение дерева на женщину с коляской на улице Рудневой, женщина потеряла равновесие от испуга и упала, рассказали РИА Новости в пресс-службе префектуры.
Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил, что дерево рухнуло на женщину с коляской.
"Префектура СВАО не подтверждает падение дерева на женщину с коляской на улице Рудневой. Инцидент произошел в районе дома №8. Проходившая мимо женщина с коляской, увидев опасно наклоняющийся ствол дерева, испугалась и в состоянии испуга, потеряв равновесие, упала", - сказали в пресс-службе.
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Отмечается, что ребенок, находившийся в коляске, не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли полиция и бригада скорой помощи.
В настоящий момент дерево распиливают на части и впоследствии вывезут.
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