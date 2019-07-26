Путин подписал закон о заходе иностранных туристских судов в ДФО и Арктику

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой порядок захода иностранных туристских судов в порты субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или Дальневосточный федеральный округ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон разработан правительством РФ в целях установления правового порядка регулирования условий захода иностранных туристских судов в порты или пункты в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или ДФО.

Как отмечал ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин, закон позволит активнее развивать туристическую отрасль в портах Арктической зоны и ДФО. Он уточнил, что законом предлагается сформировать перечень портов, которые будут доступны для посещения пассажирам иностранных судов. Перечень утверждается правительством РФ, но в то же время Ростуризм будет согласовывать с круизными компаниями маршруты. Таким образом, вопрос принятия решения о конкретных маршрутах переносится на уровень оперативного взаимодействия круизных компаний с Ростуризмом.