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РИА Новости
Туризм

Путин подписал закон о заходе иностранных туристских судов в ДФО и Арктику

Вчера, 19:35
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий правовой порядок захода иностранных туристских судов в порты субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или Дальневосточный федеральный округ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон разработан правительством РФ в целях установления правового порядка регулирования условий захода иностранных туристских судов в порты или пункты в районах внутренних морских вод и территориального моря РФ, прилегающих к территориям субъектов РФ, входящих в Арктическую зону или ДФО.
Как отмечал ранее заместитель председателя комитета СФ по социальной политике Игорь Фомин, закон позволит активнее развивать туристическую отрасль в портах Арктической зоны и ДФО. Он уточнил, что законом предлагается сформировать перечень портов, которые будут доступны для посещения пассажирам иностранных судов. Перечень утверждается правительством РФ, но в то же время Ростуризм будет согласовывать с круизными компаниями маршруты. Таким образом, вопрос принятия решения о конкретных маршрутах переносится на уровень оперативного взаимодействия круизных компаний с Ростуризмом.
"Также законом определяется, что в утверждённом правительством РФ перечне должны быть указаны порты, в которых иностранным туристским судам разрешается осуществлять посадку и высадку на берег туристов для осмотра достопримечательностей, а также пополнять запасы продовольствия", - уточнял Фомин.
Юрий Трутнев
25 июля, 16:17
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ТуризмАрктикаРостуризмВладимир ПутинРоссияВ мире
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