Соболь заявила, что обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Любовь Соболь обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома (МГИК) отказать ей в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, сообщила журналистам сама Соболь после заседания МГИК в пятницу.

Мосгоризбирком на заседании в пятницу оставил в силе отказ Соболь в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму. Как отметил член комиссии Дмитрий Реут, основанием для отказа стало недостаточное количество достоверных подписей, а также ошибки в оформлении документов о принадлежащем кандидату имуществе за границей.

"Конечно, это решение мы будем обжаловать в ЦИК ", - заявила Соболь, добавив, что это будет сделано "с максимальной публичностью".

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.