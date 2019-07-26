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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Соболь заявила, что обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома

Вчера, 19:29
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЛюбовь Соболь
Любовь Соболь
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Любовь Соболь обжалует в ЦИК решение Мосгоризбиркома (МГИК) отказать ей в регистрации в качестве кандидата на выборах в Мосгордуму, сообщила журналистам сама Соболь после заседания МГИК в пятницу.
Мосгоризбирком на заседании в пятницу оставил в силе отказ Соболь в регистрации в качестве кандидата в Мосгордуму. Как отметил член комиссии Дмитрий Реут, основанием для отказа стало недостаточное количество достоверных подписей, а также ошибки в оформлении документов о принадлежащем кандидату имуществе за границей.
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"Конечно, это решение мы будем обжаловать в ЦИК ", - заявила Соболь, добавив, что это будет сделано "с максимальной публичностью".
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуЦИКМосгоризбиркомМосковская городская думаРоссияПолитика
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