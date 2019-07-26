В Киеве усилят меры безопасности из-за годовщины крещения Руси

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Меры безопасности усилят в Киеве во время мероприятий, приуроченных к 1031-летию крещения Руси, сообщила в пятницу пресс-служба МВД Украины.

Праздник Крещения Руси отмечается 28 июля в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году Русь приняла христианскую веру

"В рамках празднования 1031-летия крещения Руси-Украины до 15 тысяч верующих, которые прибудут завтра (в субботу - ред.) в столицу из разных регионов Украины, пройдут по центральным улицам города. С целью надлежащего обеспечения безопасности гостей и жителей Киева будут усилены меры безопасности", - цитирует пресс-служба первого замминистра внутренних дел Сергея Ярового.