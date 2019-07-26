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РИА Новости
Война в Сирии

Более 1,3 тысячи сирийцев и иракцев погибли от ударов коалиции с 2014 года

Вчера, 19:18
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© РИА НовостиПоследствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
Последствия минометного обстрела жилого района города Алеппо
© РИА Новости
ВАШИНГТОН, 26 июл – РИА Новости. Более 1,3 тысячи мирных жителей погибли в Сирии и Ираке с 2014 года в результате ударов коалиции США по борьбе с группировкой "Исламское государство"*, говорится в заявлении коалиции.
"Коалиция нанесла 34 514 ударов в период с августа 2014 года по конец июня 2019 года. В течение этого периода, исходя из имеющейся информации, по оценкам командования, по меньшей мере 1321 гражданское лицо было непреднамеренно убито в результате действий коалиции с начала операции "Непоколебимая решимость", - говорится в заявлении.
США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре 2018 года США объявили об уничтожении "халифата" ИГ* и выводе своих войск из Сирии. Тем не менее, в стране все еще остаются американские военные, активные боевые действия прекратились, но до сих против террористов проводятся отдельные локальные операции.
* Террористическая группировка, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоСирияСШАВ мире
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