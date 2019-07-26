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РИА Новости

В Яндекс прокомментировали проект о значимых информационных ресурсах

Вчера, 19:19
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфис компании "Яндекс" в Москве
Офис компании Яндекс в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Принятие законопроекта о значимых информационных ресурсах в РФ может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи, законопроект в текущем виде не должен быть принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".
"В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - сказали в пресс-службе.
Стенд компании Mail.ru Group
Вчера, 18:16
Яндекс и Mail.ru планируют отнести к значимым информационным ресурсам
Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.
По словам автора документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект о значимых информресурсах относит к таковым IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.
По мнению источника РИА Новости на российском интернет-рынке, пока непонятно, на кого действительно будет распространяться действие законопроекта. "В текущей формулировке под него попадают все игроки: Google, Avito, Mail.Ru Group, "Яндекс", Facebook, Instagram, Twitter, HeadHunter, "Тинькофф" и вообще все российские IT-компании", - считает собеседник агентства.
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