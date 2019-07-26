В Яндекс прокомментировали проект о значимых информационных ресурсах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Принятие законопроекта о значимых информационных ресурсах в РФ может затронуть экосистему российских интернет-бизнесов, в результате чего пострадают пользователи, законопроект в текущем виде не должен быть принят, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекса".

"В случае принятия законопроекта может быть разрушена уникальная экосистема интернет-бизнесов в России, где локальные игроки успешно конкурируют с глобальными компаниями. В результате пострадают конечные пользователи. Мы считаем, что законопроект в текущем виде не должен быть принят и готовы участвовать в его обсуждении", - сказали в пресс-службе.

Законопроект о значимых для информационной инфраструктуры РФ ресурсах был внесен в Госдуму в пятницу. Согласно документу, владеть таким ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней будет ограничена 20%.

По словам автора документа, члена комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Горелкина, законопроект о значимых информресурсах относит к таковым IT-компании, которые ориентированы на российский рынок, включая "Яндекс" или Mail.ru Group.