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РИА Новости

Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения

Вчера, 19:08
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ устанавливают нулевую ставку налога на прибыль в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами, библиотеками, при соблюдении ряда условий. Их деятельность должна соответствовать установленному правительством РФ перечню видов культурной деятельности, а доходы от нее должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Одновременно снимается ограничение по сроку действия нулевой ставки налога на прибыль для медицинских и образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан. Согласно действующему Налоговому кодексу, эта льгота действует лишь до 1 января 2020 года.
С пяти до трех лет сокращается минимальный срок владения жилым помещением, по истечении которого доход от его продажи освобождается от НДФЛ в случае, если продаваемое жилье является для налогоплательщика единственным.
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Помимо этого, закон дает возможность организациям снижать свою налоговую базу по налогу на прибыль, включая расходы на создание объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность, в состав внереализационных расходов.
При этом субъекты РФ наделяются правом предоставлять инвестиционный вычет застройщикам по объектам транспортной, коммунальной и социальной инфраструктуры. Участники консолидированных групп налогоплательщиков, согласно закону, тоже смогут применять инвестиционный вычет по объектам основных средств и расходам на их достройку, модернизацию и реконструкцию.
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