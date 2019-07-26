Путин ввел налоговые льготы в сфере культуры, образования и здравоохранения

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о налоговых льготах в сфере культуры, образования и здравоохранения, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ устанавливают нулевую ставку налога на прибыль в отношении доходов, получаемых региональными или муниципальными музеями, театрами, библиотеками, при соблюдении ряда условий. Их деятельность должна соответствовать установленному правительством РФ перечню видов культурной деятельности, а доходы от нее должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.

Одновременно снимается ограничение по сроку действия нулевой ставки налога на прибыль для медицинских и образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан. Согласно действующему Налоговому кодексу, эта льгота действует лишь до 1 января 2020 года.

С пяти до трех лет сокращается минимальный срок владения жилым помещением, по истечении которого доход от его продажи освобождается от НДФЛ в случае, если продаваемое жилье является для налогоплательщика единственным.

Помимо этого, закон дает возможность организациям снижать свою налоговую базу по налогу на прибыль, включая расходы на создание объектов социальной инфраструктуры, безвозмездно передаваемых в государственную или муниципальную собственность, в состав внереализационных расходов.