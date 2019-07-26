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РИА Новости

Путин сохранил льготы по налогу на прибыль резидентам ТОР при скачке валют

Вчера, 19:04
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
Президент РФ Владимир Путин во время интервью журналистам газеты Financial Times. 27 июня 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении порядка предоставления налоговых преференций резидентам территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР) и свободного порта Владивосток (СПВ), соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ позволит исключить случаи неоправданного лишения резидентов ТОР и СПВ права на применение преференций по налогу на прибыль из-за колебаний курсов валют.
Действующими нормами Налогового кодекса предусмотрено, что резиденты этих территорий могут пользоваться преференциями по этому налогу при соблюдении ряда условий, в том числе доходы от их деятельности должны составлять не менее 90% всех доходов, учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль.
Под влиянием существенных колебаний курсов валют у налогоплательщиков могут формироваться существенные внереализационные доходы в виде положительных курсовых разниц по валютным обязательствам, остаткам валютных средств, а также от операций хеджирования ценовых и валютных рисков. Вследствие этого резиденты ТОР и СПВ могут лишиться права на преференции, поясняло ранее внесшее проект закона правительство.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:52
Путин подписал закон о совершенствовании условий ведения деятельности в ТОР
В связи с этим законом предлагается исключить положительные курсовые разницы из расчета доли 90% доходов, полученных при исполнении соглашений о деятельности на территории ТОР или СПВ. Аналогичный механизм действует сейчас для участников региональных инвестиционных проектов.
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