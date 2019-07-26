"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Опубликована переписка убитой в Раменском молодой матери с обвиняемым в совершении преступления. Об этом Опубликована переписка убитой в Раменском молодой матери с обвиняемым в совершении преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Погибшая попросила мужчину не беспокоить ее и предупредила, что им могут заняться правоохранительные органы.

"Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю — заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты", — написала она.

В ответ предполагаемый убийца заявил, что действия женщины могут обернуться против нее самой.

"От этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему", — говорится в сообщении.

Женщина ответила, что "насильно мил не будешь". В свою очередь, мужчина написал ей, что он "все сказал".

Накануне в подмосковном Раменском на детской площадке зарезали женщину. По данным следствия, 38-летний местный житель нанес жертве не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась от ран. По данным СМИ, убийство произошло на глазах у ребенка женщины. Позднее в СК по Московской области сообщили, что дочь потерпевшей находится в больнице.