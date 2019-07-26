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РИА Новости

"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым

Вчера, 19:02
119732
Наталья Басова
Наталья Басова
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Опубликована переписка убитой в Раменском молодой матери с обвиняемым в совершении преступления. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Погибшая попросила мужчину не беспокоить ее и предупредила, что им могут заняться правоохранительные органы.
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"Оставь меня в покое, ты ненормальный, я еще раз говорю — заявление уже лежит. Если что-то со мной случится, все узнают, что это ты", — написала она.
В ответ предполагаемый убийца заявил, что действия женщины могут обернуться против нее самой.
"От этого никому хорошо не будет, а в первую очередь тебе. Если ты настолько глупа, гни свою позицию и дальше. Но это конец всему", — говорится в сообщении.
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Женщина ответила, что "насильно мил не будешь". В свою очередь, мужчина написал ей, что он "все сказал".
Накануне в подмосковном Раменском на детской площадке зарезали женщину. По данным следствия, 38-летний местный житель нанес жертве не менее 20 ножевых ранений, после чего скрылся с места преступления. Пострадавшая скончалась от ран. По данным СМИ, убийство произошло на глазах у ребенка женщины. Позднее в СК по Московской области сообщили, что дочь потерпевшей находится в больнице.
Мужчину вскоре задержали, на допросе он признался в совершении преступления. Ранее его судили за незаконный оборот оружия. Кроме того, следователи проверяют его на причастность к убийству девушки в Крыму в 2014 году. Раменский суд принял решение арестовать обвиняемого.
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РаменскоеПроисшествия
Популярные комментарии
Высшую меру наказания необходимо вернуть. Любое государство существует до тех пор, пока защищает жизнь граждан от преступников.
26 июля, 22:01
PrettyGood Person
5500004
Как убитую угораздило связаться с таким типом? И ведь год с ним прожила? Как всё сейчас легко у молодых - познакомились, сошлись, стали жить, вот только конец отношений не часто счастливым бывает.
26 июля, 19:48
Елена Шевченко
1710608
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