Путин подписал закон о создании совета по стандартам бухучета госфинансов

Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание при Минфине РФ совета по стандартам бухучета государственных финансов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Совет будет проводить экспертизу проектов федеральных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета государственных финансов. В его состав будут входить представители органов государственного регулирования бухучета, финансовых органов субъектов РФ, муниципальных образований, органов государственного финансового контроля, организаций бюджетной сферы и научной общественности. А заседания совета будут проходить по мере необходимости, но не реже раза в квартал.

Создание такого самостоятельного экспертного органа связано со спецификой регулирования бухучета организаций, действующих от имени РФ, ее регионов и муниципальных образований, либо в рамках реализуемых полномочий (организаций бюджетной сферы). В связи с образованием этого совета уточняются и функции действующего сейчас при Минфине совета по стандартам бухучета, который теперь будет заниматься стандартами бухучета лишь для негосударственного сектора.

Этот совет в настоящее время занимается стандартами бухучета как для государственного, так и для негосударственного сектора, причем преобладающее значение имеют проблемы учета в коммерческом секторе, пояснял ранее замминистра финансов Алексей Лавров. Поэтому предлагается создать отдельный экспертный совет, который, по его словам, будет заниматься исключительно вопросами учета в госсекторе, как сделано во многих странах.