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РИА Новости

В Baring Vostok ответили на намерение "Восточного" взыскать с него убытки

Вчера, 19:14
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Инвестиционный фонд Baring Vostok считает причудливым намерение банка "Восточный" подать иск о взыскании более 9,8 миллиарда рублей убытков с миноритарного акционера Evison Holdings (структура Baring) и старшего партнера фонда Майкла Калви, заявили РИА Новости в пресс-службе инвестфонда.
Банк "Восточный", мажоритарным акционером которого сейчас является "Финвижн" Артема Аветисяна, 23 июля подал в суд заявление об обеспечении имущественных интересов, в котором попросил принять предварительные обеспечительные меры в виде ареста принадлежащих ответчикам акций банка. В обоснование приведенного требования заявитель указал, что имеет намерение подать к ним иск о возмещении убытков, говорится в определении суда.
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В нем отмечается, что ответчики, по мнению заявителя, причинили банку убытки в тот период, когда Evison Holdings (структура инвестфонда Baring Vostok) была мажоритарным акционером "Восточного". Evison перестала быть мажоритарным акционером банка в июне 2019 года после того, как по предписанию суда Амурской области исполнила опцион на продажу "Финвижн" 9,99% акций.
Заявление об обеспечении в Baring Vostok охарактеризовали как "причудливое ходатайство даже без сформулированного искового требования".
Суд оставил это заявление без движения до 14 августа, поскольку "Восточный" не предоставил встречное обеспечение в размере суммы обеспечения имущественных интересов, а также не сообщил суду стоимость акций, на которые он просит наложить арест, "что не позволяет суду определить соразмерность заявленной обеспечительной меры с размером имущественных требований, которые предъявляются к ответчикам".
"Мы удовлетворены тем, что суд принял единственно верное в такой ситуации решение и не дал хода этим незаконным ходатайствам и продолжим отстаивать свои позиции в судах", - отметили в фонде.
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