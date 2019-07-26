Глава "Нафтогаза" надеется на успех переговоров с Молдавией по газу

КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев надеется на успешный исход переговоров с Молдавией по вопросам покупки реверсного газа из Европы и использовании Молдавией украинских газовых хранилищ.

"Мы действительно инициировали и ведем переговоры о таком сотрудничестве, надеемся на их плодотворное завершение. Импорт из Европы для Молдовы - это выгодные цены и свободный выбор поставщика. Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемого и политически мотивированного поведения "Газпрома", - написал Коболев в пятницу в Facebook.

"Укртрансгаз" в июне направил предложение Молдавии воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии. Кроме того, " Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов.

Премьер Молдавии Майя Санду, выступая 24 июля в комитете по иностранным делам Европарламента, заявила, что покупка газа у России выгоднее для Молдавии, чем вариант поставок по реверсу через Украину. По ее словам, с румынскими властями ведется работа, чтобы ускорить строительство газопровода Яссы-Кишинев.