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РИА Новости

Глава "Нафтогаза" надеется на успех переговоров с Молдавией по газу

Вчера, 18:52
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© РИА Новости / Нафтогаз Украины / Перейти в фотобанкГлава компании "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
Глава компании Нафтогаз Украина Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве
© РИА Новости / Нафтогаз Украины
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КИЕВ, 26 июл - РИА Новости. Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев надеется на успешный исход переговоров с Молдавией по вопросам покупки реверсного газа из Европы и использовании Молдавией украинских газовых хранилищ.

"Мы действительно инициировали и ведем переговоры о таком сотрудничестве, надеемся на их плодотворное завершение. Импорт из Европы для Молдовы - это выгодные цены и свободный выбор поставщика. Использование украинских хранилищ гарантирует энергетическую безопасность нашего соседа, защитит его от непредсказуемого и политически мотивированного поведения "Газпрома", - написал Коболев в пятницу в Facebook.

"Укртрансгаз" в июне направил предложение Молдавии воспользоваться украинской газотранспортной системой в связи с задержкой строительства газопровода из Румынии. Кроме того, " Укртрансгаз" предложил молдавской стороне создать собственный страховой запас газа в украинских подземных хранилищах, чтобы обеспечить бесперебойные поставки газа молдавским потребителям зимой 2019-2020 годов.
Премьер Молдавии Майя Санду, выступая 24 июля в комитете по иностранным делам Европарламента, заявила, что покупка газа у России выгоднее для Молдавии, чем вариант поставок по реверсу через Украину. По ее словам, с румынскими властями ведется работа, чтобы ускорить строительство газопровода Яссы-Кишинев.
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Контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце этого года. Будущее транзита пока не ясно. Молдавия и Приднестровье в этом контексте наиболее уязвимы, т.к. на сегодняшний день они полностью зависят от российского газа, говорил РИА Новости аналитик по газу центра энергетики московской школы управления "Сколково" Сергей Капитонов.
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Майя СандуАндрей КоболевНафтогаз УкраиныГазпромМолдавияРоссияУкраинаВ мире
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