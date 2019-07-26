Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сообщения румынских ведомств о задержании кораблей с российской бронетехникой не соответствуют действительности, заявили в Министерстве обороны России.
В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.
"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь".
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
"Все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки", — подчеркнули в Минобороны.