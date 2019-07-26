Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии

Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото

Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сообщения румынских ведомств о задержании кораблей с российской бронетехникой не соответствуют действительности, заявили в Министерстве обороны России.

В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.

"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь". Министерство обороны России

В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.