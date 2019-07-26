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РИА Новости

Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии

Вчера, 18:49
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Сообщения румынских ведомств о задержании кораблей с российской бронетехникой не соответствуют действительности, заявили в Министерстве обороны России.
В МИД Румынии ранее рассказали, что Бухарест не выдал разрешение на транзитную перевозку российского вооружения в Сербию из-за санкций ЕС против Москвы. По данным румынского агентства Mediafax, Россия якобы должна была доставить в Сербию 30 танков Т-72Б3 и 30 бронетранспортеров.

"Минобороны России не направляло никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию. Все заявления о подобных поставках и якобы "задержании" румынской стороной российского транспорта с бронетранспортерами — абсолютная ложь".

Министерство обороны России
В ведомстве отметили, что Россия экспортирует военную продукцию в Сербию в "строгом соответствии с международным законодательством" и в рамках двустороннего военно-технического сотрудничества.
"Все поставки были осуществлены в строгом соответствии с условиями заключенного контракта и в согласованные сторонами сроки", — подчеркнули в Минобороны.
Министр обороны Сербии Александр Вулин
11 июня, 14:27
Сербия рассчитывает на помощь России и Китая в закупках вооружения
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РумынияСербияРоссияВ мире
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Посол США похвалил СБУ за задержание танкера.Тут и румыны подсуетились.Вдруг похвалят...
26 июля, 19:39
Олег 84
75131111107
"…для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию". Ага, погрузили на баржу, взмахнули вёслами и поплыли, а по пути рыбки наловили, у России, вообще-то, транспортная авиация есть для таких целей. Пример — Турция и С-400.
26 июля, 19:42
Себекхотеп III
6140003
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