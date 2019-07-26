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РИА Новости
Теплоснабжение

Эксперт прогнозирует переход десяти городов на "альткотельную" в 2020 году

Вчера, 18:45
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкБатарея
Батарея
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Минимум 10 крупных городов к концу 2020 года должны перейти на метод "альткотельной", считает заместитель гендиректора по коммерции и развитию "Т Плюс" Александр Вилесов.

"Не хотелось бы сглазить, но я считаю, что как минимум десять относительно крупных городов", - сказал Вилесов, отвечая на вопрос в эфире радиостанции "Эхо Москвы", сколько городов, по его мнению, должно перейти на метод "альткотельной" к концу 2020 года.

Он также отметил, что если это произойдет, то это будет означать, что проект заработал и на новый метод будет переходить все больше городов. По его словам, тогда можно будет вести счет оставшихся городов, которые еще не перешли на метод "альткотельной".
В четверг "Т Плюс" сообщала, что уже ведёт переговоры для перехода к новой модели рынка тепла в Самаре, Тольятти, Новокуйбышевске, Оренбурге, Перми и Владимире с 2020 года.
"Альткотельная" - это новый метод расчета тарифов на тепло, когда цена для потребителей определяется не по методу "затраты плюс", а в рамках свободного ценообразования, ограниченного предельной планкой. Такая предельная цена определяется стоимостью поставки теплоэнергии от альтернативного, замещающего централизованное теплоснабжение, источника теплоэнергии (цена альтернативной котельной).
Кот в кресле у батареи
Вчера, 14:54
"Т Плюс" намерена перейти на "альткотельную" в 2020-2021 годах
Долгосрочный тариф устанавливается в результате переговоров между Единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) и администрацией муниципалитета. В рамках новой модели ЕТО наделяется широкими полномочиями, она фактически становится ответственной за всю цепочку теплоснабжения в рамках своей территории. На новую модель формирования цены на тепло уже перешли два населённых пункта в РФ – Рубцовск Алтайского края и Линево Новосибирской области. "Т Плюс" подписала соглашения о переходе к новой модели рынка тепла с властями Ульяновска и Кирово-Чепецка.
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