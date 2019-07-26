В Челябинске автобус протаранил Porsche

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Автобус Ford врезался в автомобиль Porsche в Челябинске, пять человек пострадали, сообщили в ГИБДД РФ.

"Водитель автобуса Ford (следовал по городскому маршруту, перевозил 12 пассажиров) совершил наезд на остановившуюся впереди на запрещающий сигнал светофора автомашину Porsche, которая от удара продвинулась вперед и совершила наезд на автомобиль Skoda", - рассказал собеседник агентства.