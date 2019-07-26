В Калужской области открылись три новых животноводческих комплекса

КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Три новых животноводческих комплекса с суммарным объемом инвестиций более 8 миллиардов рублей открылись в Калужской области в пятницу, сообщило правительство региона.

В пятницу министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Калужскую область. Вместе с губернатором области Анатолием Артамоновым министр принял участие в открытии трех животноводческих комплексов ООО "Калужская Нива".

"Главные торжества прошли на территории предприятия нового поколения "Уланово". Оно рассчитано на 2,8 тысячи голов дойного стада и 4 тысячи телят. Коровы голштинской черно-пестрой породы завезены из Голландии, Дании и Германии. В инфраструктуру комплекса входят три коровника, родильное отделение, силосная площадка, пять лагун для хранения навоза и склад для концентрированных кормов", - говорится в сообщении.

Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Производственная мощность – 90 тонн в сутки. Создано более 100 рабочих мест. По информации главы производства Штефана Дюрра, предприятие способно за один день свеженадоенное молоко переработать и поставить на прилавки магазинов. Инвестиции составили свыше 2,5 миллиарда рублей.

"Аналогичные комплексы "Богданино" и "Сугоново" введены в эксплуатацию в Ферзиковском районе. Их открытие состоялось в режиме видеосвязи. Суммарный объём инвестиций в создание трех предприятий превысил 8 миллиардов рублей", - информируют власти.

Дмитрий Патрушев отметил, что реализация проекта стала возможной в том числе благодаря государственной поддержке. В прошлом году из федерального бюджета на открытие комплексов было выделено порядка миллиарда рублей на развитие предприятий ООО "Калужская Нива".

"На этой ферме будет производиться самая высококачественная продукция. Она будет высокого качества не только потому, что здесь высокие технологии, но и потому, что здесь люди будут работать с большим удовольствием. Это совершенно другой уровень производства… Здесь можно работать в меру сил и получать замечательный результат", - подчеркнул Анатолий Артамонов.

Губернатор обратил внимание на высокую значимость открытия таких животноводческих комплексов не только для Калужской области, но и для страны в целом. По его мнению, современные российские производства в сфере сельского хозяйства – лучшие в мире.