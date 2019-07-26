Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T18:33Z
https://ria.ru/20190726/1556920542.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/152633/25/1526332592_0:0:3056:1718_1036x0_80_0_0_6e9d2a9a3bf0f3d768cd28f783ee7073.jpg
РИА Новости
Калужская область

В Калужской области открылись три новых животноводческих комплекса

Вчера, 18:33
128
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкВ коровнике на ферме
В коровнике на ферме
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
КАЛУГА, 26 июл – РИА Новости. Три новых животноводческих комплекса с суммарным объемом инвестиций более 8 миллиардов рублей открылись в Калужской области в пятницу, сообщило правительство региона.
В пятницу министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев посетил с рабочей поездкой Калужскую область. Вместе с губернатором области Анатолием Артамоновым министр принял участие в открытии трех животноводческих комплексов ООО "Калужская Нива".
"Главные торжества прошли на территории предприятия нового поколения "Уланово". Оно рассчитано на 2,8 тысячи голов дойного стада и 4 тысячи телят. Коровы голштинской черно-пестрой породы завезены из Голландии, Дании и Германии. В инфраструктуру комплекса входят три коровника, родильное отделение, силосная площадка, пять лагун для хранения навоза и склад для концентрированных кормов", - говорится в сообщении.
Комплекс оснащен высокотехнологичным оборудованием. Производственная мощность – 90 тонн в сутки. Создано более 100 рабочих мест. По информации главы производства Штефана Дюрра, предприятие способно за один день свеженадоенное молоко переработать и поставить на прилавки магазинов. Инвестиции составили свыше 2,5 миллиарда рублей.
"Аналогичные комплексы "Богданино" и "Сугоново" введены в эксплуатацию в Ферзиковском районе. Их открытие состоялось в режиме видеосвязи. Суммарный объём инвестиций в создание трех предприятий превысил 8 миллиардов рублей", - информируют власти.
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов во время выступления на фестивале творчества, посвященного Великому стоянию на реке Угре в 1480 году
5 июля, 18:46
Калужский губернатор назвал регион надежной опорой государства
Дмитрий Патрушев отметил, что реализация проекта стала возможной в том числе благодаря государственной поддержке. В прошлом году из федерального бюджета на открытие комплексов было выделено порядка миллиарда рублей на развитие предприятий ООО "Калужская Нива".
"На этой ферме будет производиться самая высококачественная продукция. Она будет высокого качества не только потому, что здесь высокие технологии, но и потому, что здесь люди будут работать с большим удовольствием. Это совершенно другой уровень производства… Здесь можно работать в меру сил и получать замечательный результат", - подчеркнул Анатолий Артамонов.
Губернатор обратил внимание на высокую значимость открытия таких животноводческих комплексов не только для Калужской области, но и для страны в целом. По его мнению, современные российские производства в сфере сельского хозяйства – лучшие в мире.
"Сегодня можно с уверенностью сказать – Россия имеет самое высокоразвитое сельское хозяйство в мире… Это достигается благодаря целенаправленной политике нашего государства по поддержке новейших сельскохозяйственных технологий", - подчеркнул губернатор.
Заседание правительства РФ. Архивное фото
27 октября 2015, 07:58
Правительство выделило дополнительное финансирование животноводамСубсидии на развитие переработки, инфраструктуры и логистического обеспечения увеличены на пять миллиардов рублей. Средства предоставляются в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции.
100001
Обсудить 0
Калужская областьКалужская областьЭкономика
Рекомендуем
Батарея
Эксперт прогнозирует переход десяти городов на "альткотельную" в 2020 году
РИА
Новости
Промышленное производство в Нижегородской области выросло на 5,2%
Клубника, выращенная в питомнике
На Кубани оценили эффект от понижения НДС на фрукты и ягоды
Производство лекарственных препаратов
В ОЭЗ "Технополис "Москва" локализуют производство лекарства для сна
Лента
новостей
Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности главы Кабардино-Балкарской Республики Казбеком Коковым. 23 июля 2019
Путин подписал закон о создании совета по стандартам бухучета госфинансов
Биржевые графики отражаются в стекле брокерской фирмы в Пекине
Дальше — сами: Китай хочет оставить Кремниевую долину без денег
Член федерального политсовета движения Солидарность Илья Яшин
Илья Яшин сообщил, что его доставили в отдел полиции в Троицке
Пешеходный мост через реку Туру. Тюмень. Архивное фото
Тюмень – в лидерах по реализации нацплана по развитию конкуренции
Конференция и выставка Нефть и газ Сахалина-2019 пройдет 24-26 сентября
Конференция и выставка "Нефть и газ Сахалина-2019" пройдет 24-26 сентября
Города России. Иваново
Ивановская система образования стала участником трех федеральных проектов
Стоп-кадр видео задержания российского танкера
Опубликовано видео задержания Украиной российского танкера
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Символический сварной шов Турецкого потока
Первую нитку "Турецкого потока" запустят в 2020 году, заявил Новак
Пассажиры спускаются по трапу с борта самолета
"Аэрофлот" занял 18-е место в рейтинге крупнейших компаний Airline Business
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Правительство одобрило проект о нарушениях ПДД крупным транспортом
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Лента новостейМолния