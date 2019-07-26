В Петербурге выявили около 360 нарушений закона муниципальными избиркомами

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Порядка 360 исков о нарушениях закона муниципальными избиркомами и территориальными комиссиями поступили в суды Петербурга с начала выборной кампании, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

"Районными судами и мировыми судьями города принято к производству 360 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований) и ТИК (территориальные избирательные комиссии)", - сказано в сообщении.

Всего рассмотрено 256 заявлений и материалов, отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, наибольшее количество жалоб составляют иски об оспаривании отказов ИКМО в регистрации кандидатов.

Ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщал, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий. По его словам, городская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, "но в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры".

Также сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей избирательных комиссий муниципальных образований города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.

Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Центризбиркоме обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, так как пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы.