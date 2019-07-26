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РИА Новости

В Петербурге выявили около 360 нарушений закона муниципальными избиркомами

Вчера, 18:32
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 июл - РИА Новости. Порядка 360 исков о нарушениях закона муниципальными избиркомами и территориальными комиссиями поступили в суды Петербурга с начала выборной кампании, сообщает объединенная пресс-служба городских судов.
"Районными судами и мировыми судьями города принято к производству 360 административных исковых заявлений и материалов по делам об административных правонарушениях, касающихся действий ИКМО (избирательных комиссий муниципальных образований) и ТИК (территориальные избирательные комиссии)", - сказано в сообщении.
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Всего рассмотрено 256 заявлений и материалов, отмечается в сообщении.
По данным пресс-службы, наибольшее количество жалоб составляют иски об оспаривании отказов ИКМО в регистрации кандидатов.
Ранее председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко сообщал, что горизбирком сталкивается с жалобами на работу муниципальных избирательных комиссий. По его словам, городская избирательная комиссия имеет опосредованные полномочия в отношении избирательных комиссий муниципальных образований, "но в порядке контроля будет принимать самые жесткие меры".
Также сообщалось, что избирком Петербурга намерен через суд привлекать к административной ответственности представителей избирательных комиссий муниципальных образований города за невыполнение решений ЦИК России о процедуре назначения выборов. Проблемы также возникали и с приемом документов у кандидатов в муниципальные депутаты в некоторых комиссиях.
Трансляция изображений с камер наблюдения, установленных на избирательных участках
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Ранее замглавы ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что в Центризбиркоме обеспокоены отсутствием решений судов по нарушениям на выборах в муниципальных образованиях Санкт-Петербурга, так как пока виновные не понесут наказание, в общественном сознании будет сложно изменить отношение к работе городской избирательной системы.
Муниципальные выборы состоятся в Санкт-Петербурге вместе с выборами губернатора в единый день голосования 8 сентября.
002021
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Единый день голосования в РоссииЦИК РФРоссияПолитика
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