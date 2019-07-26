Глава СПЧ призвал к соблюдению закона в связи с акцией 27 июля в Москве

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов призывает проявлять максимальную сдержанность на организованной оппозицией несанкционированной акции 27 июля и соблюдать закон, по которому встречи кандидатов с избирателями предусматриваются только в помещении и только на установленное избиркомом время, сообщается на сайте СПЧ.
"Я призываю всех строго соблюдать закон и проявлять максимальную сдержанность, а тех, кто занимается совершенствованием избирательного законодательства, – к скорейшему созданию наиболее свободных правовых форм для публичных акций предвыборного характера", - сказал Федотов.
По его словам, совершенно естественно, что избирательная кампания вызывает обострение политической конкуренции, сопровождаемое повышением гражданской активности, и то, что эта активность выливается в массовые публичные акции.
"Противоестественно другое. Во-первых, то, что наше избирательное законодательство не делает различия между агитационными и любыми другими митингами и демонстрациями, а встречи кандидатов с избирателями предусматривает только в помещении и только на то время, которое установлено избирательной комиссией. А во-вторых, то, что многие кандидаты почему-то убеждают избирателей в отсутствии необходимости заранее уведомлять соответствующие органы власти о проведении встреч с избирателями", - пояснил глава СПЧ.
Правозащитник добавил, что в результате есть опасность того, что избиратели, пришедшие на встречу с кандидатом, невольно окажутся участниками несогласованного публичного мероприятия.
По данным прокуратуры, в соцсетях распространяются призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организуют оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей.
Среди организаторов новой акции те же люди, которые, как ранее указывала прокуратура, 14 июля провели аналогичный митинг у Мосгоризбиркома вопреки предостережению ведомства - Иван Жданов, Сергей Митрохин, Любовь Соболь, Константин Янкаускас, Илья Яшин и другие. Теперь в их отношении проводится административное расследование. Акция 14 июля также привела к возбуждению уголовного дела о "воспрепятствовании деятельности избирательных комиссий". По данным следствия, она была организована "для давления на членов городского и окружных избиркомов" и "сопряжена с угрозами применения насилия против членов избирательных комиссий".
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