Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири

КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА Новости. Аномальная жара и отсутствие дождей стали причиной масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщает Авиалесоохрана.

Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны.

"Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды", - говорится в сообщении.

Кроме того, в течение июля в отдельных районах Эвенкии, где действуют труднодоступные и удаленные пожары на территории Красноярского края, выпало только 5% от климатической нормы осадков, при этом температура воздуха превысила климатическую норму на 3-5 градусов.