Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T18:17Z
https://ria.ru/20190726/1556920025.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/90892/87/908928764_0:104:1001:667_1036x0_80_0_0_ae3b2741d404eb86db2f4c7fbd00e5d8.jpg
РИА Новости

Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири

Вчера, 18:17
10152
© РИА Новости / Александр КряжевПожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
© РИА Новости / Александр Кряжев
КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА Новости. Аномальная жара и отсутствие дождей стали причиной масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщает Авиалесоохрана.
Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны.
"Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение июля в отдельных районах Эвенкии, где действуют труднодоступные и удаленные пожары на территории Красноярского края, выпало только 5% от климатической нормы осадков, при этом температура воздуха превысила климатическую норму на 3-5 градусов.
На тушении пожаров работает около 2 тысяч человек, около 250 единиц наземной техники. На авиамониторинге обстановки задействовано 12 воздушных судов, на тушении лесных пожаров задействовано 16 воздушных судов.
Пожарные десантники Авиалесоохраны в Сибири
Вчера, 14:15
В Татарстане возникла дымовая мгла из-за пожаров в Сибири
060142745
Обсудить 9
База охраны лесов "Авиалесоохрана"Красноярский крайПроисшествия
Популярные комментарии
уволенная экс-глава региональной Счетной палаты заявила, что за пожарами могут скрывать незаконные рубки.
26 июля, 18:58
Владимир Федорович
1200000
Рекомендуем
Наталья Басова
"Ненормальный": появилась переписка убитой в Раменском матери с обвиняемым
РИА
Новости
Сотрудник полиции возле ЖД переезда
В Крыму прокомментировали просьбу к Зеленскому пустить поезда на полуостров
Мужчина считает деньги
Девальвация и "приговор доллару": шокирующий прогноз американских банкиров
Экс-президент Украины, лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко выступает на Форуме местного развития в Трускавце (Львовская область)
В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера
Лента
новостей
Бланки ответов на ЕГЭ
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Профессор Аркадий Карякин и аспирантка Мария Комкова за работой
Химики из МГУ избавят диабетиков от необходимости постоянно колоть палец
Кондиционеры
Эксперт сравнила использование в жару кондиционеров и вентиляторов
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Александр Винник в греческом городе Салоники
США потребовали от россиянина Винника $100 миллионов
Cтратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Китайские СМИ рассказали о "пощечине" НАТО от российских Ту-160
Последствия пожара на территории горнолыжного комплекса Холдоми в Солнечном районе в палаточном городке. 23 июля 2019
Девочка из лагеря "Холдоми" рассказала, с чего начался смертельный пожар
Подруга убитой в Раменском женщины заявила, что та провоцировала сожителя
Так художник представил себе звезду S0-2, сблизившуюся в мае прошлого года с черной дырой в центре Галактики
Черная дыра в центре Галактики не помогла ученым найти "новую физику"
Жители ГДР разбирают Берлинскую стену на сувениры
Журналистка объяснила, почему в бывшей ГДР хотят сближения с Россией
Принц Иордании Хуссейн бин аль-Абдалла
Спешите свататься! Кто еще из принцев и принцесс свободен
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Правительство одобрило проект о нарушениях ПДД крупным транспортом
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Лента новостейМолния