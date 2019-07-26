Авиалесоохрана объяснила причины лесных пожаров в Сибири

КОШ-АГАЧ, 26 июл - РИА Новости. Аномальная жара и отсутствие дождей стали причиной масштабных лесных пожаров в Сибири, сообщает Авиалесоохрана.
Лесные пожары на территории Сибири полыхают на площади около 2,3 миллиона гектаров, 95% территорий труднодоступны.
"Причиной пожаров и их распространения стали сухие грозы в условиях длительного периода засушливой, аномально жаркой до +30°С и выше, ветреной погоды", - говорится в сообщении.
Кроме того, в течение июля в отдельных районах Эвенкии, где действуют труднодоступные и удаленные пожары на территории Красноярского края, выпало только 5% от климатической нормы осадков, при этом температура воздуха превысила климатическую норму на 3-5 градусов.
На тушении пожаров работает около 2 тысяч человек, около 250 единиц наземной техники. На авиамониторинге обстановки задействовано 12 воздушных судов, на тушении лесных пожаров задействовано 16 воздушных судов.