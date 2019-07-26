В Казани задержали мужчину, управлявшего автомобилем с ребенком на руках

КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Житель Казани, управлявший автомобилем сервиса каршеринг с ребенком на руках, ранее 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, мужчина задержан, сообщает управление ГИБДД МВД по Татарстану.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина управляет каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo с ребенком на руках.

"Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя арендованного транспортного средства. Им оказался 27-летний житель Казани. За последние два года мужчина 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.

В отношении нарушителя были составлены административные материалы по статьям "Опасное вождение", "Движение по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств", "Нарушение требований к перевозке детей".