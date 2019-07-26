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РИА Новости

В Казани задержали мужчину, управлявшего автомобилем с ребенком на руках

Вчера, 18:14
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КАЗАНЬ, 26 июл - РИА Новости. Житель Казани, управлявший автомобилем сервиса каршеринг с ребенком на руках, ранее 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, мужчина задержан, сообщает управление ГИБДД МВД по Татарстану.
Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на котором видно, как мужчина управляет каршеринговым автомобилем Volkswagen Polo с ребенком на руках.
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"Изучив видеозапись, сотрудники Госавтоинспекции установили водителя арендованного транспортного средства. Им оказался 27-летний житель Казани. За последние два года мужчина 25 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД", - говорится в сообщении.
В отношении нарушителя были составлены административные материалы по статьям "Опасное вождение", "Движение по полосе, предназначенной для движения маршрутных транспортных средств", "Нарушение требований к перевозке детей".
ГИБДД отмечает, что с момента внедрения на территории Казани каршеринговых услуг особую актуальность приобретает проблема нарушений правил дорожного движения водителями, пользующимися данным сервисом, и напоминает о необходимости соблюдения правил.
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