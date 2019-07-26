Путин подписал закон об упрощении идентификации клиентов страховщиков

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости/Прайм. Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает проведение упрощенной идентификации граждан - клиентов страховщиков, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон, проект которого был внесен группой депутатов, среди которых Владислав Резник, Глеб Хор и Леонид Симановский, предоставляет страховым организациям право самостоятельно или через кредитные организации проводить упрощенную идентификацию клиентов - физических лиц, заключающих договор страхования. Однако это право не будет распространяться на страховые медицинские организации, осуществляющие только обязательное медицинское страхование.

При этом устанавливается ограничение, что эта упрощенная идентификация не касается договоров страхование жизни. Было пожелание Банка России, и оно соответствующим образом учтено, пояснял ранее председатель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.