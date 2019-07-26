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РИА Новости

Гордеев поручил ускорить передачу Россельхознадзору контроля за пестицидами

Вчера, 17:57
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© Фото : пресс-служба А. В. ГордееваЗаместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев
© Фото : пресс-служба А. В. Гордеева
Заместитель председателя правительства России Алексей Гордеев. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил ускорить внесение в правительство законопроекта о передаче Россельхознадзору полномочий по контролю за применением пестицидов, говорится в материалах, размещенных на сайте кабмина.
С начала лета во многих субъектах РФ зафиксированы случаи массовой гибели пчел. По оценке Российского национального союза пчеловодов, от этого пострадали 30 регионов. Возможной причиной называлось грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Минсельхоз РФ на фоне массовой гибели пчел подготовил законопроект для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.
Соответствующее поручение Гордеев дал по итогам совещания по вопросу о развитии производства продукции овощеводства в закрытом грунте, состоявшегося 17 июля.
Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину и Россельхознадзору с учетом ранее данных поручений президента и правительства РФ поручено ускорить подготовку и внесение в кабмин поправок в закон о безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами "в части наделения Россельхознадзора полномочиями по осуществлению контроля (надзора) за безопасным обращением с пестицидами и агрохимикатами, в том числе за ввозом плодоовощной продукции, включая проведение проверок (инспекций) предприятий третьих стран".
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РоссельхознадзорАлексей ГордеевРоссияЭкономика
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