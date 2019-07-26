Гордеев поручил ускорить передачу Россельхознадзору контроля за пестицидами

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил ускорить внесение в правительство законопроекта о передаче Россельхознадзору полномочий по контролю за применением пестицидов, говорится в материалах, размещенных на сайте кабмина.

С начала лета во многих субъектах РФ зафиксированы случаи массовой гибели пчел. По оценке Российского национального союза пчеловодов, от этого пострадали 30 регионов. Возможной причиной называлось грубое нарушение сельхозпроизводителями регламента безопасного применения пестицидов. Минсельхоз РФ на фоне массовой гибели пчел подготовил законопроект для наделения Россельхознадзора полномочиями по контролю за безопасным применением пестицидов.

Соответствующее поручение Гордеев дал по итогам совещания по вопросу о развитии производства продукции овощеводства в закрытом грунте, состоявшегося 17 июля.