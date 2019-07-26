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РИА Новости

Путин подписал закон о выплате стипендий при блокировке счетов вуза

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий выплату стипендий даже при блокировке счетов вуза, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Документ дополняет перечень операций, доступных бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.
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Сейчас перечень операций, доступных бюджетным вузам при заблокированном счете, из социально значимых расходов включает только оплату труда, налоговые и страховые выплаты за сотрудников.
Средства на стипендию могут поступать на счета из бюджетов разных уровней, но не выплачиваются до разблокировки счета. В то же время невыплата стипендий свыше трех месяцев уже может стать основанием для уголовного преследования руководства вуза.
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