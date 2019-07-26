Путин подписал закон о выплате стипендий при блокировке счетов вуза

Документ дополняет перечень операций, доступных бюджетным учреждениям при заблокированном счете, операциями по выплате стипендий, материальной помощи и других денежных выплат обучающимся по очной форме обучения за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов.

Сейчас перечень операций, доступных бюджетным вузам при заблокированном счете, из социально значимых расходов включает только оплату труда, налоговые и страховые выплаты за сотрудников.

Средства на стипендию могут поступать на счета из бюджетов разных уровней, но не выплачиваются до разблокировки счета. В то же время невыплата стипендий свыше трех месяцев уже может стать основанием для уголовного преследования руководства вуза.