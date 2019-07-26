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РИА Новости

Лавров выступил на встрече глав МИД БРИКС

Вчера, 17:51
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор
Министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор
© РИА Новости / POOL
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх и министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие во встрече глав МИД стран БРИКС в Рио-де-Жанейро.
Глава ведомства некоторое время не мог начать свою речь из-за технических проблем с синхронным переводом на английский язык. Спустя пять минут проблему решили.
"My third try ("Моя третья попытка"). Прежде всего хотел бы высказать слова признательности министру Эрнесто Араужо за прекрасную организацию сегодняшнего заседания", — начал свою речь Лавров.
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Об эскалации в Персидском заливе

В своем выступлении российский министр обратил внимание на то, что антииранские шаги вызвали эскалацию напряженности в зоне Персидского залива.
"Развитие событий подошло к опасной черте, чреватой рисками возникновения крупномасштабного военного столкновения. Этого допустить ни в коем случае нельзя", — сказал Лавров.
Он подчеркнул, что Тегеран добросовестно выполняет Договор о нераспространении ядерного оружия и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ.
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"Наши американские коллеги не просто вышли из СВПД, который был одобрен СБ ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию Совета Безопасности, имеющую юридически обязывающий характер. Призываем наших иранских коллег проявлять выдержку", — отметил российский министр.
По его словам, "контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать его обязательства", в то время как остальные участники, прежде всего западные коллеги, этого не делают.

Об американском оружии в космосе

Лавров также сообщил об обеспокоенности Москвы планами Вашингтона вывести оружие в космос. Это может привести к новому витку глобальной гонки вооружений.
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Министр напомнил, что угрозу международной безопасности представляет наращивание военных бюджетов, слом формировавшейся десятилетиями архитектуры поддержания стратегической стабильности. В качестве примера он привел ситуацию с развалом Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
"Сохраняется неопределенность вокруг судьбы ДСНВ, мы предложили его продлить, но ответа из Вашингтона пока не слышали", — добавил он.
Россия рассчитывает на скорое завершение работы над соглашением БРИКС о спутниковой группировке дистанционного зондирования Земли, отметил глава МИД.
По его словам, Москва также придает особое значение дальнейшему расширению взаимодействия в рамках объединения в сфере антитеррора, противодействия коррупции и транснациональной оргпреступности.
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БРИКССергей ЛавровИранБезопасностьВ мире
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