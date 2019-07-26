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РИА Новости

В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.
Автор проекта, депутат от "Единой России" Антон Горелкин предлагает изменить ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 18 ФЗ "О персональных данных".
В пояснительной записке указано, что необходимо "определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации".
Автор инициативы сообщил РИА Новости, что она направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru.
Согласно документу, правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора будет признавать "некоторые сервисы, которые активно используют" находящиеся в России пользователи, "значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".
Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в таком ресурсе двадцатью процентами голосующих акций, основным владельцем должно "выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации".
Законопроектом также определяется ряд полномочий правкомиссии: если она признает владельца такого ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама этого ресурса и реклама на нем самом будет запрещена.
"В целях защиты персональных данных граждан Российской Федерации законопроектом устанавливается требование о том, что технические средства и базы данных значимых информационных ресурсов должны размещаться на территории Российской Федерации", — уточняет автор.
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23 июля, 11:53
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170414449
Обсудить 19
РоскомнадзорГосдума РФРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да и вообще тут ещё надо разобраться кто для народа опасней - иностранцы или свои "родные" депутаты.
26 июля, 18:59
Будущее Страны
50110024
Вообще-то правильное решение. Пора очищать!
26 июля, 19:06
БНБрутал Натурал
19000217
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