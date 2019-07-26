В России хотят запретить иностранцам владеть значимыми интернет-компаниями

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России, документ размещен в электронной В Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть "значимыми информационными ресурсами" в России, документ размещен в электронной базе нижней палаты парламента.

Автор проекта, депутат от "Единой России" Антон Горелкин предлагает изменить ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" и статью 18 ФЗ "О персональных данных".

В пояснительной записке указано, что необходимо "определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры Российской Федерации".

Автор инициативы сообщил РИА Новости, что она направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным, такие как "Яндекс" или Mail.ru.

Согласно документу, правительственная комиссия на основании предложений Роскомнадзора будет признавать "некоторые сервисы, которые активно используют" находящиеся в России пользователи, "значимыми для развития в стране информационной и коммуникационной инфраструктуры, а также технологий обработки данных".

Документ предлагает ограничить долю иностранного участия в таком ресурсе двадцатью процентами голосующих акций, основным владельцем должно "выступать российское юридическое лицо или гражданин Российской Федерации".

Законопроектом также определяется ряд полномочий правкомиссии: если она признает владельца такого ресурса не исполняющим требования о владении, то реклама этого ресурса и реклама на нем самом будет запрещена.