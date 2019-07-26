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РИА Новости

Путин наделил ФНС правом выявлять организаторов незаконных лотерей

Вчера, 17:43
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПункт продажи лотерейных билетов
Пункт продажи лотерейных билетов
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о наделении Федеральной налоговой службы (ФНС) полномочиями по проведению контрольных закупок в целях выявления организаторов незаконных лотерей и азартных игр, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Проект закона был разработан правительством во исполнение поручений президента РФ по совершенствованию организации и проведения лотерей и азартных игр и усилению ответственности за нарушения закона в этой сфере.
В ноябре 2017 года в законодательство РФ были внесены изменения, возлагающие на ФНС полномочия по ведению списков лиц, в отношении которых имеются сведения о том, что они занимаются незаконной организацией и проведением лотерей и азартных игр. Однако полномочия ФНС по выявлению таких лиц не были законодательно закреплены.
Принятый закон устраняет этот правовой пробел. Он позволит ФНС проводить контрольные закупки для установления лиц, которые незаконно занимаются организацией и проведением азартных игр, лотерей, продажей лотерейных билетов, приемом лотерейных ставок.
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Такие закупки могут проводиться и для выявления доменных имен и указателей страниц сайтов в интернете и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, используемые для такой незаконной деятельности.
Проблема в том, что ФНС сейчас фактически формирует перечни таких сайтов только на основании полученных ими жалоб граждан, у которых члены их семьи проигрывают значительные суммы через такие сайты, пояснял ранее заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев. Закон позволит ФНС самостоятельно заключать сделки, которые позволят выявлять номера счетов для перечисления средств и подтверждать, что на данных сайтах предлагаются азартные игры российским гражданам, отмечал он.
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Федеральная налоговая служба РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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