Путин разрешил освобождать региональных "мусорных" операторов от НДС

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет освобождать региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС и налога на прибыль, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Оказываемые данными операторами услуги по обращению с ТКО будут освобождаться от НДС в том случае, если региональные или местные власти (при передаче им регионом полномочий) утвердят и введут для таких услуг единый предельный тариф без учета НДС. Оператор освобождается от НДС в течение пяти лет с момента введения такого тарифа. Эта льгота будет применяться в отношении операций, оказываемых по предельным единым тарифам, вводимым в действие с 1 января 2020 года.

Субъектам РФ также предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет. Если регион принимает такое решение, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, также устанавливается в размере 0%. Эти положения будут применяться к налоговой базе, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года.

С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начинают региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение таких отходов. Работа региональных операторов будет оплачиваться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.

Закон также освобождает от НДС передачу на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объекта недвижимости, предназначенного для проведения спортивных конькобежных мероприятий и передаваемых одновременно с ним объектов инфраструктуры и движимого имущества. Суммы НДС, принятые к вычету по таким объектам, восстанавливаться не будут.