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РИА Новости

Путин разрешил освобождать региональных "мусорных" операторов от НДС

Вчера, 17:40
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© РИА Новости / Павел ЛьвовМусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки
Мусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки
© РИА Новости / Павел Львов
Мусор, подлежащий вывозу для дальнейшей переработки. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет освобождать региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) от НДС и налога на прибыль, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Оказываемые данными операторами услуги по обращению с ТКО будут освобождаться от НДС в том случае, если региональные или местные власти (при передаче им регионом полномочий) утвердят и введут для таких услуг единый предельный тариф без учета НДС. Оператор освобождается от НДС в течение пяти лет с момента введения такого тарифа. Эта льгота будет применяться в отношении операций, оказываемых по предельным единым тарифам, вводимым в действие с 1 января 2020 года.
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Субъектам РФ также предоставляется право устанавливать для таких организаций нулевую ставку налога на прибыль в части, подлежащей зачислению в региональный бюджет. Если регион принимает такое решение, ставка по налогу, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, также устанавливается в размере 0%. Эти положения будут применяться к налоговой базе, исчисляемой начиная с 1 января 2020 года.
С 1 января 2019 года в России введена новая система регулирования услуг обращения с твердыми коммунальными отходами. Работать с ТКО начинают региональные операторы, которые должны обеспечивать транспортировку, обработку, обезвреживание и захоронение таких отходов. Работа региональных операторов будет оплачиваться как отдельная коммунальная услуга, не входящая в состав платы управляющей компании за содержание жилого помещения. Тариф на услуги регионального оператора будет утверждаться отдельно.
Закон также освобождает от НДС передачу на безвозмездной основе в государственную или муниципальную собственность объекта недвижимости, предназначенного для проведения спортивных конькобежных мероприятий и передаваемых одновременно с ним объектов инфраструктуры и движимого имущества. Суммы НДС, принятые к вычету по таким объектам, восстанавливаться не будут.
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Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положения о льготе по НДС при безвозмездной передаче объекта недвижимости для конькобежных мероприятий. Эта норма вступит в силу через месяц после официальной публикации закона, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС. Поскольку налоговым периодом по данному налогу является квартал, вступить в силу она может не раньше 1 октября 2019 года.
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