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РИА Новости

Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчасток строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участок строительства газопровода "Северный поток — 2" в Ленинградской области . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Датские рыболовы обеспокоены тем, что юго-восточный маршрут "Северного потока — 2", который Nord Stream 2 AG попросили рассмотреть сами власти Дании, может повлиять на промысел трески, следует из материалов Датского энергетического агентства (DEA).
"Ассоциация рыболовов Борнхольм и Кристиансё заявила, что предпочитает первую заявку от 2017 года (на базовый маршрут. — Прим. ред.), по которому проект идет параллельно "Северному потоку", поскольку под давлением может оказаться промысловый запас трески", — говорится в материалах по итогам общественных слушаний, прошедших на острове Борнхольм 19 июня.
"На это Nord Stream 2 AG ответила, что, как правило, считается, что рыбный промысел и трубопроводы могут сосуществовать, но что это влияет на лов рыбы и, возможно, понадобится корректировка, чтобы не повреждать оборудование и трал", — сообщает DEA.
Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Но Копенгаген до сих пор не дал разрешения на строительство.
Газопровод Baltic Pipe
18 июля, 23:56
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
Причем в DEA с 2017-го и по апрель этого года скопилось уже три заявки на строительство. И в июле компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта, решила отозвать первую из них (на базовый маршрут), требовавшую участия датского МИД, чтобы ускорить процесс согласования остальных (на северо-западный и юго-восточный маршруты).
Процесс общественных консультаций по юго-восточному маршруту завершился 17 июля. Позже DEA заявило, что анализирует полученные отзывы и пока не может сказать, когда даст ответ на заявки. Как Nord Stream 2 AG, так и сам "Газпром" заявляли, что Дания намеренно затягивает согласование маршрута.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
18 июля, 01:14
Лавров прокомментировал позицию Дании по "Северному потоку — 2"
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ГазпромГерманияДанияРоссияВ мире
Популярные комментарии
А камни на дне не влияют?
26 июля, 17:36
Мадуро Петрович-XXVIII
1640000
Треску в трубу загоняют разве? )) Каждый викинг хочет откусить от проекта...
26 июля, 17:56
ЯПЯрослав Погодин
5120000
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