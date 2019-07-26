Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Датские рыболовы обеспокоены тем, что юго-восточный маршрут "Северного потока — 2", который Nord Stream 2 AG попросили рассмотреть сами власти Дании, может повлиять на промысел трески, следует из материалов Датского энергетического агентства (DEA).

"Ассоциация рыболовов Борнхольм и Кристиансё заявила, что предпочитает первую заявку от 2017 года (на базовый маршрут. — Прим. ред.), по которому проект идет параллельно "Северному потоку", поскольку под давлением может оказаться промысловый запас трески", — говорится в материалах по итогам общественных слушаний, прошедших на острове Борнхольм 19 июня.

"На это Nord Stream 2 AG ответила, что, как правило, считается, что рыбный промысел и трубопроводы могут сосуществовать, но что это влияет на лов рыбы и, возможно, понадобится корректировка, чтобы не повреждать оборудование и трал", — сообщает DEA.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании. Но Копенгаген до сих пор не дал разрешения на строительство.

Причем в DEA с 2017-го и по апрель этого года скопилось уже три заявки на строительство. И в июле компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта, решила отозвать первую из них (на базовый маршрут), требовавшую участия датского МИД, чтобы ускорить процесс согласования остальных (на северо-западный и юго-восточный маршруты).