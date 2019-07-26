Путин наделил Следственный комитет правом судебной экспертизы

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Следственный комитет РФ полномочиями судебной экспертизы, соответствующий документ опубликован на официальном Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Следственный комитет РФ полномочиями судебной экспертизы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

СК РФ получает право проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а также почерковедческой, дактилоскопической и других.

До создания в системе СК РФ единого судебно-экспертного учреждения (не позднее 1 января 2022 года) экспертизы для ведомства могут проводить штатные экспертные подразделения.