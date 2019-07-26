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РИА Новости

Путин наделил Следственный комитет правом судебной экспертизы

Вчера, 17:32
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, наделяющий Следственный комитет РФ полномочиями судебной экспертизы, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
СК РФ получает право проводить широкий спектр судебных экспертиз, в том числе лингвистической, молекулярно-генетической и психофизиологической с использованием полиграфа, а также почерковедческой, дактилоскопической и других.
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25 июля, 11:00
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До создания в системе СК РФ единого судебно-экспертного учреждения (не позднее 1 января 2022 года) экспертизы для ведомства могут проводить штатные экспертные подразделения.
Закон вступает в силу через 90 дней после его официального опубликования, 26 июля.
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Следственный комитет РФВладимир ПутинРоссияОбщество
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