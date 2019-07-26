В России в десять раз подняли штрафы за полеты дронов над запретными зонами

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, увеличивающие в десять раз штрафы для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства, соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В статье 11.4 а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - говорится в тексте закона.

Закон вступил в силу с момента опубликования. В предыдущей редакции кодекса об административных правонарушениях предусматривался штраф для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства в размере от 2 до 5 тысяч рублей, если это действие не содержало уголовно наказуемого деяния.