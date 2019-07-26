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РИА Новости

В России в десять раз подняли штрафы за полеты дронов над запретными зонами

Вчера, 17:30
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© Depositphotos / rcaucinoДрон на закате солнца
Дрон на закате солнца
© Depositphotos / rcaucino
Дрон на закате солнца. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому в Кодекс об административных правонарушениях вносятся поправки, увеличивающие в десять раз штрафы для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства, соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"В статье 11.4 а) абзац второй части 1 изложить в следующей редакции: "влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на должностных лиц - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток", - говорится в тексте закона.
Закон вступил в силу с момента опубликования. В предыдущей редакции кодекса об административных правонарушениях предусматривался штраф для граждан за нарушение правил использования воздушного пространства в размере от 2 до 5 тысяч рублей, если это действие не содержало уголовно наказуемого деяния.
В частности, сейчас правила использования воздушного пространства РФ запрещают использование воздушного пространства в запретных зонах за исключением ряда случаев. При этом для использования воздушного пространства в иных случаях требуется получить разрешение на полет.
Квадрокоптер. Архивное фото
7 сентября 2018, 10:30Туризм
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