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РИА Новости

Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ

Вчера, 17:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк Министр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр энергетики РФ Александр Новак. Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. РФ выступает за то, чтобы Украина напрямую покупала российский газ, это предложение будет обсуждаться на следующей трехсторонней встрече с ЕК, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"Давайте подождем, когда у нас начнутся консультации - трехсторонка, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Такие предложения, я думаю, мы будем обсуждать", - ответил Новак на вопрос о перспективах газового контракта с Украиной.
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