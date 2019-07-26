Москва выступает за то, чтобы Киев напрямую покупал российский газ

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл - РИА Новости. РФ выступает за то, чтобы Украина напрямую покупала российский газ, это предложение будет обсуждаться на следующей трехсторонней встрече с ЕК, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"Давайте подождем, когда у нас начнутся консультации - трехсторонка, когда будет избрано новое правительство и контрагенты появятся, тогда можно будет говорить более конкретно. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Такие предложения, я думаю, мы будем обсуждать", - ответил Новак на вопрос о перспективах газового контракта с Украиной.