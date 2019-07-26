Жара в Европе будет наблюдаться чаще, считают эксперты

Горожане купаются в фонтане в садах Трокадеро в Париже. 27 июня 2019

ПАРИЖ, 26 июл – РИА Новости, Людмила Орищенко. Общество должно адаптироваться к жаре, эпизоды которой будут более интенсивными и наблюдаться чаще в Европе, в частности, во Франции, и к последствиям изменения климата, сказали РИА Новости координаторы региональной группы экспертов по климату в регионе Прованс-Альпы-Лазурный берег.

В четверг температурные рекорды были установлены в более 50 городах Франции, расположенных, в частности, на севере страны. В Париже столбик термометра поднялся до 42,6 градуса по Цельсию. В пятницу наивысший - красный - уровень метеопасности, введенные в 20 департаментах Франции из-за аномально жаркой погоды, был отменен.

"Города должны адаптироваться, должны развивать зеленые зоны, должно быть больше точек доступа воды. Также должны быть приспособлены здания. Должно адаптироваться общество, сельскохозяйственный мир", - отметил координатор группы экспертов Антуан Нико.

По его словам, влияние климатических изменений будет особенно заметно через 10, 20 или 30 лет.

Его коллега Орор Обай в свою очередь подчеркнула, что по прогнозам количество эпизодов жары и их интенсивность в последующие годы будет только расти.

"Жара лета 2003 года в некоторых регионах может стать нормой после 2050 года", - добавил Нико.

Говоря о влиянии жары на потоки туристов, эксперты обратили внимание на несколько факторов.

"Рассуждать о снижении числа туристов (на Лазурном берегу) очень сложно, учитывая, что население в мире растет, число людей, которые путешествуют, растет. Сегодня один из главных вопросов для природных зон в некоторых регионах – как ограничить число туристов в некоторых местах. Поэтому больше встает этот вопрос, нежели, влияет ли изменение климата на туризм", - сказал Нико.