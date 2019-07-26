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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о предоставлении в СИЗО отдельных камер беременным

Вчера, 17:24
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Проект закона о предоставлении отдельных камер в СИЗО беременным и женщинам с детьми внесен в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в ФЗ "О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений" членами Совета Федерации Андреем Кутеповым и Сергеем Фабричным.
"…законопроектом устанавливается, что беременные женщины и женщины, имеющие при себе малолетних детей, должны содержаться отдельно от остальных женщин. В настоящее время схожие положения отражены в пункте 22 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 14 октября 2005 года №189 "Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы", - говорится в пояснительной записке.
Авторы инициативы уточняют, что на практике, как подтверждают уполномоченные по правам ребенка в субъектах, эта норма нередко нарушается, особенно в отношении беременных женщин.
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"Рассматриваемым законопроектом предлагается установить отдельную норму санитарной площади в камере на ребенка, находящегося вместе с матерью, которая задержана по подозрению в совершении преступления либо в отношении которой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Законопроектом предлагается установить норму санитарной площади в размере не менее 4 квадратных метров на каждого ребенка", - отмечается также в документе.
Принятие законопроекта будет способствовать улучшению условий содержания женщин с детьми и беременных женщин в местах содержания под стражей, поясняют авторы.
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