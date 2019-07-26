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РИА Новости

Путин подписал закон об упрощенной выдаче паспортов, изъятых из-за ошибок

Вчера, 17:24
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПаспорт гражданина России
Паспорт гражданина России
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Паспорт гражданина России. Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать российские паспорта лицам, которым они были выданы до 1 января 2010 года, но позже признаны недействительными в связи с ошибками в документах.
Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает предоставление права получить российский паспорт в упрощенном порядке лицам, имевшим гражданство СССР, которым он был выдан до 1 января 2010 года, но в отношении которых затем установили факт отсутствия гражданства, а паспорт был изъят или признан недействительным. Отмечается, что эта мера коснется тех, решение о приеме в гражданство которых никогда не принималось, а паспорт был выдан ошибочно, либо первичные документы, подтверждающие гражданство РФ, были утрачены.
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"Предлагается предоставить право получить в упрощенном порядке российское гражданство лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получившим паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года", - отмечалось в пояснительной записке.
Подчеркивалось, что дата - 1 января 2010 года - обусловлена тем, что в 2009 году в основном было завершено формирование системы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.
"В этой связи с 1 января 2010 года число лиц, которые были приняты в гражданство Российской Федерации и получили паспорт гражданина РФ на основании подложных документов или заведомо ложных либо недостоверных сведений, является крайне незначительным", - добавлялось в пояснительной записке.
Из документа следует, что такие лица до 1 января 2025 года смогут подать заявление о признании их гражданами РФ без выполнения каких-либо дополнительных условий.
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