Путин подписал закон об упрощенной выдаче паспортов, изъятых из-за ошибок

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий получать российские паспорта лицам, которым они были выданы до 1 января 2010 года, но позже признаны недействительными в связи с ошибками в документах.

Соответствующий документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации, предусматривает предоставление права получить российский паспорт в упрощенном порядке лицам, имевшим гражданство СССР, которым он был выдан до 1 января 2010 года, но в отношении которых затем установили факт отсутствия гражданства, а паспорт был изъят или признан недействительным. Отмечается, что эта мера коснется тех, решение о приеме в гражданство которых никогда не принималось, а паспорт был выдан ошибочно, либо первичные документы, подтверждающие гражданство РФ, были утрачены.

"Предлагается предоставить право получить в упрощенном порядке российское гражданство лицам, имевшим гражданство бывшего СССР, получившим паспорт гражданина Российской Федерации до 1 января 2010 года", - отмечалось в пояснительной записке.

Подчеркивалось, что дата - 1 января 2010 года - обусловлена тем, что в 2009 году в основном было завершено формирование системы миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства.

"В этой связи с 1 января 2010 года число лиц, которые были приняты в гражданство Российской Федерации и получили паспорт гражданина РФ на основании подложных документов или заведомо ложных либо недостоверных сведений, является крайне незначительным", - добавлялось в пояснительной записке.