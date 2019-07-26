Россия ждет оценки решения Ofcom по RT от МИД Британии

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Россия ждет оценки решения британского регулятора Ofcom по российскому телеканалу RT от "экспертной группы юристов" во главе со спецпредставителем британского МИД по свободе СМИ, говорится в комментарии российского МИД.

"Ожидаем правовой оценки данного решения медиарегулятора от недавно созданной "экспертной группы юристов" во главе со спецпредставителем Форин офиса по свободе СМИ А.Клуни, о создании которой было заявлено в ходе прошедшей в Лондоне 10-11 июля сего года международной конференции по свободе прессы, на которую представители "RT" допущены не были", - говорится в комментарии.

В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.