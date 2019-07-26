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РИА Новости

Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах

Вчера, 17:16
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Законом вводятся альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.
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20 февраля 2016, 19:33
ЦБ РФ автоматизирует проверку сведений о счетах кандидатов в депутатыВ основу процесса предоставления сведений проектом указания заложены механизмы, существенным образом снижающие транзакционную нагрузку на всех участников информационного обмена.
К таким мерам относятся: предупреждение, освобождение от должности, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий.
Ранее, согласно законодательству, если муниципальный депутат предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, предусмотрен безальтернативный подход, при котором высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата.
Принятие данного закона позволяет не применять к муниципальным депутатам чрезмерных санкций и сохранить в составе депутатского корпуса опытные и квалифицированные кадры, что в свою очередь будет содействовать развитию местного самоуправления, позитивно отразится на качестве муниципальной власти, а значит, и на качестве жизни граждан, отмечал ранее автор документа, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.
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Владимир ПутинРоссияПолитика
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