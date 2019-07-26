МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об альтернативе в наказании для депутатов в регионах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Законом вводятся альтернативные меры ответственности депутатов органов местного самоуправления за предоставление заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

К таким мерам относятся: предупреждение, освобождение от должности, в том числе от осуществления полномочий на постоянной основе, без прекращения полномочий депутата с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального образования и осуществлять полномочия депутата на постоянной основе с момента принятия решения о применении к депутату меры ответственности до прекращения срока его полномочий.

Ранее, согласно законодательству, если муниципальный депутат предоставляет заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, предусмотрен безальтернативный подход, при котором высшее должностное лицо субъекта РФ обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата.