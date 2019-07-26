В МИД засомневались в правомерности решения Ofcom о штрафе RT

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, заявили в МИД РФ.

В пятницу британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, заявив о серьезных нарушениях правил вещания. По результатам исследования, проведенного ведомством, RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года.

"Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присужден без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу. Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как "RT" медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

При этом, отметили в МИД РФ, что системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится.

"Подобные обвинения тем более удивительны, что национальные СМИ Соединенного Королевства регулярно допускают в своих репортажах искажения фактов и умышленную подмену понятий, не вызывая ни малейших нареканий со стороны "Ofcom"....Почему-то системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится", - отметили в ведомстве.

Ранее Ofcom объявил программы RT, посвященные обстоятельствам отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, а также конфликту в Сирии, не соответствующими принципам беспристрастности.

В прошлом месяце судья высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях принял доводы телеканала, разрешив ему оспорить заключение регулятора. Представители Ofcom просили суд заблокировать иск. По их мнению, решение регулятора было законным, а иск RT не имеет перспективы. Судья поставил позицию Ofcom под вопрос, представители RT смогут детально изложить свои возражения.

Пресс-служба RT заявляла, что телеканал не совершал нарушений, неизменно следует требованиям Вещательного кодекса Ofcom, а ни в одном из семи решений медиарегулятора не утверждается, что канал распространял недостоверную информацию. В своих отчетах Ofcom подтверждает, что RT предоставлял различные точки зрения на события, и как ранее признавал сам Ofcom, по числу допущенных нарушений "RT не выделялся на фоне других вещателей", сообщала пресс-служба.