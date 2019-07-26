Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T17:13Z
https://ria.ru/20190726/1556917214.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/147247/45/1472474599_0:0:3094:1740_1036x0_80_0_0_0b94aa94e68a1c1caf62ff9d97582dac.jpg
РИА Новости
Медиавойны

В МИД засомневались в правомерности решения Ofcom о штрафе RT

Вчера, 17:13
402
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел России в Москве
Здание министерства иностранных дел России в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Штраф британского медиарегулятора Ofcom телеканалу RT был присужден без решения суда, вызывает вопросы и сумма взыскания, заявили в МИД РФ.
В пятницу британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, заявив о серьезных нарушениях правил вещания. По результатам исследования, проведенного ведомством, RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года, говорится в сообщении ведомства. Ofcom ожидает, что основные слушания в суде по спору с RT состоятся до конца года.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:04
В МИД предупредили британские СМИ в России о последствиях решения Ofcom
"Обращает на себя внимание тот факт, что штраф был присужден без решения суда, который должен был установить правомерность претензий регулятора к телеканалу. Вызывает вопросы и сумма взыскания, значительно превышающая штрафы, которые другие СМИ получали за разжигание ненависти и призывы к насилию, в то время как "RT" медиарегулятор субъективно обвиняет в недостаточной беспристрастности", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
При этом, отметили в МИД РФ, что системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится.
"Подобные обвинения тем более удивительны, что национальные СМИ Соединенного Королевства регулярно допускают в своих репортажах искажения фактов и умышленную подмену понятий, не вызывая ни малейших нареканий со стороны "Ofcom"....Почему-то системная дезинформация британских СМИ объектом внимания медиарегулятора не становится", - отметили в ведомстве.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 16:00
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Ранее Ofcom объявил программы RT, посвященные обстоятельствам отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль, а также конфликту в Сирии, не соответствующими принципам беспристрастности.
В прошлом месяце судья высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях принял доводы телеканала, разрешив ему оспорить заключение регулятора. Представители Ofcom просили суд заблокировать иск. По их мнению, решение регулятора было законным, а иск RT не имеет перспективы. Судья поставил позицию Ofcom под вопрос, представители RT смогут детально изложить свои возражения.
Пресс-служба RT заявляла, что телеканал не совершал нарушений, неизменно следует требованиям Вещательного кодекса Ofcom, а ни в одном из семи решений медиарегулятора не утверждается, что канал распространял недостоверную информацию. В своих отчетах Ofcom подтверждает, что RT предоставлял различные точки зрения на события, и как ранее признавал сам Ofcom, по числу допущенных нарушений "RT не выделялся на фоне других вещателей", сообщала пресс-служба.
Символика RT
Вчера, 16:48
МИД считает решение Ofcom о штрафе RT актом прямой цензуры
После инцидента со Скрипалями британские парламентарии призвали правительство ввести ограничения против RT, в том числе отозвать лицензию на вещание. Весной 2018 года Ofcom инициировал расследования по десяти материалам RT, привязав семь из них к событиям в Солсбери, не имеющим отношения к телеканалу. Журналист газеты Guardian сутки смотрел эфир RT по "делу Скрипалей", но вынужден был признать, что "информация о событиях в целом подавалась, как есть".
701000
Обсудить 1
МедиавойныRTМедиавойныМИД РФВеликобританияРоссияВ мире
Рекомендуем
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД предупредили британские СМИ в России о последствиях решения Ofcom
РИА
Новости
Логотип телеканала RT
Россия ждет оценки решения Ofcom по RT от МИД Британии
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера
Лента
новостей
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по обороне Франц Клинцевич
Клинцевич прокомментировал решение британского регулятора оштрафовать RT
Здание Министерства обороны России на Фрунзенской набережной в Москве
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники в Румынии
Пассажирский самолет в небе
Турция может прекратить закупку Boeing, если США введут санкции
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа
Здание Всемирного банка в Вашингтоне
Всемирный банк не смог объяснить письмо главы офиса в Киеве Курту Волкеру
Участок строительства газопровода Северный поток — 2 в Ленинградской области
Рыболовы обеспокоены предложенным Данией маршрутом "Северного потока — 2"
Вид на Камеронову галерею в Екатерининском парке музея-заповедника Царское село
В музее-заповеднике "Царское село" два иностранных туриста избили женщину
Логотип телеканала RT
ОП направит доклад в ОБСЕ из-за штрафа RT и давления на российские СМИ
США добавили четыре кубинских организаций в "черный список"
Пекин
Страны БРИКС должны выступать в защиту мультилатерализма, заявили в Пекине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров предостерег США от размещения ударных средств ПРО в космосе
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Правительство одобрило проект о нарушениях ПДД крупным транспортом
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Лента новостейМолния