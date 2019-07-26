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РИА Новости

Путин подписал законы о выборе работником зарплатного банка

Вчера, 17:08
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Боливии Эво Моралесом
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал законы о порядке выбора работником зарплатного банка и о штрафах за нарушение этого права работодателем.
Соответствующие документы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Первый закон, внесенный правительством РФ, устанавливает административную ответственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником права на изменение кредитной организации, в которую должна быть переведена его заработная плата.
Согласно закону, за такое правонарушение может быть вынесено предупреждение или наложен штраф на должностных лиц в размере от 10 до 20 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от одной до пяти тысяч рублей, на юрлиц - от 30 до 50 тысяч рублей.
Вторым законом увеличивается срок предупреждения работником работодателя о выборе зарплатного банка с пяти рабочих дней до 15 календарных дней.
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