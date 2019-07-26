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РИА Новости

Польша выдала России фигуранта дела об убийстве главного строителя МВД

Вчера, 17:08
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Предполагаемый участник заказного убийства гендиректора ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД РФ" экстрадирован в Россию из Польши, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель МВД Ирина Волк.
Николая Волкова застрелили в марте 2017 года на Осенней улице в Москве. Кто стоит за этим убийством, неясно.
"Сегодня из Варшавы в Москву … доставлен гражданин Украины Юрий Гуйва, обвиняемый в разбойном нападении и убийстве руководителя ФГУП "Ремонтно-строительное управление МВД России", совершенном организованной группой лиц по найму", - заявила Волк, не уточняя детали.
В то же время в пресс-службе Генпрокуратуры России сообщили, что уголовное дело в отношении Гуйвы находится в производстве Главного следственного управления СК РФ. В ведомстве рассказали, что после убийства Гуйва, завладев имуществом потерпевшего, скрылся с места происшествия. В отношении Гуйвы вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого, он объявлен розыск и ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также сообщается, что Национальное центральное бюро Интерпола Польши сообщило о задержании Гуйвы 23 июля 2018 года, Генпрокуратурой РФ в августе того же года был направлен запрос о выдаче.
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ФГУП входит в систему центрального аппарата МВД России. Проводит ремонтные и монтажные работы, а также строительство жилых и нежилых помещений по всей стране.
Как писал "Коммерсант", за год до убийства Волкова предприятие заключило более 200 контрактов на 4 миллиарда рублей, однако "буквально по каждому из этих объектов РСУ получило иски" — заказчики работ оказались недовольны их темпами, качеством, а также требовали вернуть переплаченные средства.
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ПольшаРоссияПроисшествия
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