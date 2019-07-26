Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа

АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл — РИА Новости. Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.

"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это", — добавил министр.

Он отметил, что если в договоре и могут быть какие-то корректировки, то это вопрос коммерческих переговоров между компаниями.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019-го.

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с Новаком провести в сентябре переговоры.

По информации газеты "Ведомости", они могут пройти 16 сентября в Брюсселе.

На предыдущей трехсторонней встрече участники высказали свои пожелания. Согласно предложению ЕК, новый контракт между Россией и Украиной должен быть подписан на срок более десяти лет. Объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые будут участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.