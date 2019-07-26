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РИА Новости

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа

Вчера, 17:06
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Бильче-Волыцко-Угерское газохранилище в Стрыйском районе Львовской области. Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 26 июл — РИА Новости. Москва предложила Киеву на год продлить контракт на транзит газа на действующих условиях, сообщил глава Минэнерго Александр Новак.
"Пока мы не видим реакции. Нужно, чтобы правительство прокомментировало, потом мы будем просто обсуждать это", — добавил министр.
Он отметил, что если в договоре и могут быть какие-то корректировки, то это вопрос коммерческих переговоров между компаниями.

Переговоры о транзите

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019-го.
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Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в июне сообщал, что договорился с Новаком провести в сентябре переговоры.
По информации газеты "Ведомости", они могут пройти 16 сентября в Брюсселе.
На предыдущей трехсторонней встрече участники высказали свои пожелания. Согласно предложению ЕК, новый контракт между Россией и Украиной должен быть подписан на срок более десяти лет. Объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, которые будут участвовать в модернизации украинской газотранспортной системы.
В свою очередь, Новак заявил, что контракт должен быть коммерчески интересным, а маршрут — конкурентоспособным. Кроме того, Украина представит четкий план управления своей ГТС, а "Газпрому" и "Нафтогазу" необходимо урегулировать судебные проблемы.
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Министерство энергетики РФАлександр НовакРоссияУкраинаЭкономика
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Газпром не может отказаться от украинской ГТС.
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Александр Травкин
15300045
У кого то из наших чиновников доля в Нафтогазе или засланный казачок в Газпроме.
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Александр Морозов
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