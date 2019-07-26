Работники ресторанов раскрыли страшные секреты шведского стола

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Работники ресторанов, предлагающих посетителям систему шведского стола, рассказали о неприятных особенностях такого способа подачи пищи. Беседа на портале Работники ресторанов, предлагающих посетителям систему шведского стола, рассказали о неприятных особенностях такого способа подачи пищи. Беседа на портале Reddit собрала более 53 тысяч лайков и почти 13 тысяч комментариев.

Пользователь под ником natlach поделился историей своей кузины, работавшей в подобном заведении. Руководство запрещало девушке убирать испортившиеся морепродукты. Посетителям предлагались креветки даже спустя полторы недели после истечения срока годности. Несвежие блюда убирали только после того, как люди массово начинали жаловаться на их запах или вкус.

Другие пользователи рассказали, что семейные пары часто не следят за своими детьми во время приема пищи и те трогают продукты руками. При этом родители не считают нужным попросить персонал заменить или убрать еду после этого.

Многие комментаторы писали, что посетители ресторанов со шведским столом часто переедают, затем идут в туалет и вызывают у себя рвоту, а после продолжают есть, чтобы "не зря тратить деньги". Кроме того, менеджер одного из заведений рассказал, что шведский стол нередко посещают люди с пищевыми расстройствами, такими как булимия.

Некоторые посетители нечаянно роняют еду, а после этого вновь кладут поднятые с пола куски обратно на столы, однако после этого руководство заведений не убирает ее с подачи. Как объяснил пользователь под ником pm_me_nothing, по мнению менеджера, выбрасывать "хорошую еду" слишком затратно.