В МИД предупредили британские СМИ в России о последствиях решения Ofcom

"Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона", - говорится в комментарии ведомства.

В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.