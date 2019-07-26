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РИА Новости
Медиавойны

В МИД предупредили британские СМИ в России о последствиях решения Ofcom

Вчера, 17:04
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Работающие в России СМИ Великобритании после решения британского регулятора Ofcom оштрафовать российский телеканал RT должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона, говорится в комментарии МИД РФ.
"Внимательно отслеживаем развитие ситуации и напоминаем, что британские СМИ, работающие в России, должны быть готовы столкнуться с последствиями действий официального Лондона", - говорится в комментарии ведомства.
В пятницу британский регулятор по СМИ Ofcom оштрафовал RT на 200 тысяч фунтов, объявив о "серьезных нарушениях правил вещания". Ведомство пришло к выводу, что RT "не удалось сохранить должную беспристрастность" в семи новостных программах, вышедших в эфир с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Ofcom ожидает, что судебные слушания по спору с RT состоятся до конца года.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Вчера, 16:00
Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT
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МедиавойныRTRussia Today (телекомпания)МИД РФВеликобританияРоссия
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