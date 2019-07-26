Путин подписал закон, разрешающий партиям не отчитываться о кандидатах

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий политическим партиям не информировать один раз в три года избирательные комитеты о числе своих кандидатов, выдвинутых в депутаты на различных уровнях.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно существовавшим ранее нормам, партии были обязаны регулярно направлять в ЦИК или в региональные избирательные комиссии сведения о числе зарегистрированных кандидатов в депутаты и на иные выборные должности в органах государственной власти, а также информацию о зарегистрированных избирательными комиссиями списках кандидатов в депутаты.