Путин подписал закон, уточняющий параметры бюджета ФОМС на 2019 год

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об уточнении параметров бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) на 2019 год, который сокращает его дефицит на 93,6 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ разработан правительством в связи с ратификацией Россией протокола к российско-казахстанскому межправительственному соглашению о порядке медицинского обслуживания персонала космодрома и жителей города Байконура и поселков Торетам и Акай. Протоколом конкретизированы категории граждан России и Казахстана, относящихся к системам ОМС каждого из этих государств.

Принятие протокола привело к уменьшению в Байконуре численности застрахованных лиц в системе обязательного медицинского страхования РФ. На 1 января 2019 года она составила 25,219 тысячи человек, в том числе неработающего населения – 6,609 тысячи. Это меньше на 15,832 тысячи и 14,771 тысячи человек соответственно численности на 1 января 2018 года, которая учитывалась при формировании бюджета ФОМС на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов.

В связи с уменьшением на 145,5 миллиона рублей поступлений страховых взносов на ОМС неработающего населения Байконура закон сокращает на эту же сумму доходы бюджета ФОМС в 2019 году. При этом объем субвенции, предоставляемой бюджету территориального фонда ОМС города, уменьшается на 239,1 миллиона рублей, до 380,9 миллиона. Исходя из этого, на аналогичную величину снижаются и расходы бюджета ФОМС.

В результате доходы ФОМС в текущем году составят 2 триллиона 98 миллиардов 26,8 миллиона рублей, расходы - 2 триллиона 190 миллиардов 182,9 миллиона. При этом дефицит бюджета фонда сократится на 93,6 миллиона рублей, до 92 миллиардов 156,1 миллиона.