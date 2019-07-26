Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-26T16:58Z
https://ria.ru/20190726/1556916406.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155635/13/1556351328_0:318:2894:1946_1036x0_80_0_0_76edc1e2d3efcecc6feb9880d059d448.jpg
РИА Новости

Лавров призвал Иран проявлять выдержку

Вчера, 16:58
392
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. РФ обеспокоена ситуацией вокруг Ирана, призывает Тегеран проявлять выдержку, отмечая, что Иран добросовестно выполняет ДНЯО и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Серьезную озабоченность вызывает ситуация вокруг Ирана. Наши американские коллеги не просто вышли из СВПД, который был одобрен СБ ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию Совета безопасности, имеющую юридически обязывающий характер. Призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, отмечаем, что они по-прежнему добросовестно выполняют ДНЯО, Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительный протокол к нему", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
По его словам, "в то же время контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать его обязательства по СВПД в одностороннем порядке, когда остальные участники, прежде всего, наши западные коллеги этого не делают".
"Мы призываем европейскую тройку осознать свою ответственность за сохранение "ядерной сделки", выполнение ими своих обязательств по беспрепятственному развитию экономических связей с Ираном", - добавил министр.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
24 июня, 12:11
США сознательно обостряют ситуацию вокруг Ирана, заявил Рябков
4800182
Обсудить 2
Сергей ЛавровМАГАТЭРоссияИранВ мире
Популярные комментарии
Помимо ДНЯО и СВПД, как известно, есть длинный список нарушений и преступлений как гуманитарного и политико-правового, так и военного характера, совершаемых Иранским режимом на протяжении долгих десятилетий, которые недопустимы с точки зрения всех норм и принципов Устава ООН, международного права. Что с этим делать, господин Лавров?
26 июля, 17:13
МАМураз Аджоев
2800000
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Республики Кот-д’Ивуар Марселем Амон-Тано
Лавров призвал к нормализации обстановки в Персидском заливе
РИА
Новости
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров предостерег США от размещения ударных средств ПРО в космосе
Иран отпустил девять граждан Индии с задержанного танкера
СМИ: Иран испытал баллистическую ракету
Лента
новостей
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу во время встречи. 26 июля 2019
Лавров пообещал содействовать урегулированию ситуации в ЦАР
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров предупредил о риске военных столкновений в Персидском заливе
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео: США планируют продолжить партнерство с Эр-Риядом против Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, министр иностранных дел Китая Ван И, министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу, министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор, министр транспорта и автомобильных дорог Индии Виджай Кумар Сингх. 26 июля 2019
Главы МИД стран БРИКС выразили озабоченность ситуацией в Персидском заливе
Танкер Stena Impero
Иран допустил индийских дипломатов к экипажу британского танкера
Красный Полумесяц Ирана будет бороться против санкций США
Эсминец USS McFaul (DDG 74) в Персидском заливе
Персидский, Оманский заливы и Ормузский пролив могут включить в зону риска
США добавили четыре кубинских организаций в "черный список"
Пассажирский самолет в небе
Турция может прекратить закупку Boeing, если США введут санкции
В команде "Что? Где? Когда?" "Новое величие" ответили на смену названия
Задержанное СБУ российское судно в порту Измаила, Украина
Посольство США на Украине прокомментировало задержание российского танкера
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Правительство одобрило проект о нарушениях ПДД крупным транспортом
10:24В Японии провели второй запуск частной космической ракеты
10:20Названы самые популярные у организованных туристов российские курорты
10:13В Приамурье организовали сбор помощи для пострадавших от паводка
10:02На Украине полиция проводит одновременно 50 обысков и задержание членов ОПГ
09:57В Свердловской области подросток из детдома утонул во время экскурсии
09:56Российские дипломаты провели вторую встречу с задержанными КНДР моряками
09:45Правительство одобрило проект о получении разрешения на радиочастоты
09:45В ДНР заявили о трех случаях нарушения перемирия со стороны ВСУ
09:44В штате Бихар в Индии из-за наводнений погибли 127 человек
09:42Политолог оценил шансы Аксенова на переизбрание главой Крыма
09:39Состояние актрисы Инны Чуриковой остается тяжелым
09:38Суд в США отклонил иск школьника к Washington Post
09:34Правительство одобрило законопроект о выводе объектов ТЭК из эксплуатации
09:26Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве
09:22Суббота в Москве может стать самым теплым днем за июль
09:11В Бахрейне трех человек казнили за терроризм и убийство имама
08:56Зеленского попросили возобновить авиасообщение с Россией
08:47Собянин предупредил о возможных провокациях на несогласованном митинге
08:31В Афганистане не менее четырех человек погибли при подрыве автомобиля
Лента новостейМолния