Лавров призвал Иран проявлять выдержку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. РФ обеспокоена ситуацией вокруг Ирана, призывает Тегеран проявлять выдержку, отмечая, что Иран добросовестно выполняет ДНЯО и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Серьезную озабоченность вызывает ситуация вокруг Ирана. Наши американские коллеги не просто вышли из СВПД, который был одобрен СБ ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию Совета безопасности, имеющую юридически обязывающий характер. Призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, отмечаем, что они по-прежнему добросовестно выполняют ДНЯО, Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительный протокол к нему", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.
По его словам, "в то же время контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать его обязательства по СВПД в одностороннем порядке, когда остальные участники, прежде всего, наши западные коллеги этого не делают".
"Мы призываем европейскую тройку осознать свою ответственность за сохранение "ядерной сделки", выполнение ими своих обязательств по беспрепятственному развитию экономических связей с Ираном", - добавил министр.