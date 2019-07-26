Лавров призвал Иран проявлять выдержку

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июл - РИА Новости. РФ обеспокоена ситуацией вокруг Ирана, призывает Тегеран проявлять выдержку, отмечая, что Иран добросовестно выполняет ДНЯО и Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Серьезную озабоченность вызывает ситуация вокруг Ирана. Наши американские коллеги не просто вышли из СВПД, который был одобрен СБ ООН, но и под угрозой нелегитимных односторонних санкций запрещают всем остальным странам выполнять резолюцию Совета безопасности, имеющую юридически обязывающий характер. Призываем наших иранских коллег проявлять выдержку, отмечаем, что они по-прежнему добросовестно выполняют ДНЯО, Соглашение о гарантиях с МАГАТЭ и Дополнительный протокол к нему", - сказал Лавров, выступая на заседании совета министров иностранных дел стран БРИКС.

По его словам, "в то же время контрпродуктивно требовать только от Ирана соблюдать его обязательства по СВПД в одностороннем порядке, когда остальные участники, прежде всего, наши западные коллеги этого не делают".