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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкАндрей Бабушкин. Архив
Андрей Бабушкин. Архив
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Ранее в четверг рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому оставить жалобу Бабушкина без удовлетворения, поводом послужило превышение брака в подписных листах за выдвижение. Допустимое количество забракованных подписей - 10%.
"Предлагается жалобу Андрея Бабушкина... оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.
Решение было принято единогласно всеми членами комиссии.
Как уточнил член МГИК Дмитрий Реут, рабочая группа выявила 1657 достоверных подписей, ранее забракованных, в итоге признано достоверными 4135, однако для регистрации по 11 округу требуется не менее пяти тысяч.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
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Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомАндрей БабушкинВалентин ГорбуновЯблокоМосковская городская думаПолитика
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