МГИК оставил в силе решение об отказе в регистрации Бабушкина

МОСКВА, 26 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в пятницу оставил без изменений решение об отказе в регистрации члена партии "Яблоко" Андрея Бабушкина кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Ранее в четверг рабочая группа рекомендовала Мосгоризбиркому оставить жалобу Бабушкина без удовлетворения, поводом послужило превышение брака в подписных листах за выдвижение. Допустимое количество забракованных подписей - 10%.

"Предлагается жалобу Андрея Бабушкина... оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель МГИК Валентин Горбунов.

Решение было принято единогласно всеми членами комиссии.

Как уточнил член МГИК Дмитрий Реут, рабочая группа выявила 1657 достоверных подписей, ранее забракованных, в итоге признано достоверными 4135, однако для регистрации по 11 округу требуется не менее пяти тысяч.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.